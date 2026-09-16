Χανιά: Κλειστό θα παραμείνει την Πέμπτη το φαράγγι της Σαμαριάς
Intime
THESTIVAL TEAM
Το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες αύριο Πέμπτη και από τις δυο εισόδους του, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
Συγκεκριμένα, ο ΟΦΥΠΕΚΑ λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 32 mm, τιμές ανώτερες των εγκεκριμένων ορίων για τη λειτουργία του από την αντιπεριφέρεια Χανίων, ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θάνατος Μαζωνάκη: Καρέ – καρέ οι κινήσεις των διασωστών του ΕΚΑΒ, βρισκόταν ήδη σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και ασυστολία όταν έφτασαν
- Γιώργος Μαζωνάκης: “Δεν μου την έστειλε για βοήθεια” λέει ο ψυχολόγος – υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία που έλαβε από την γιατρό
- Τραγωδία στη Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από κατάρρευση ετοιμόρροπης πολυκατοικίας