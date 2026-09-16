Ο Piotr Beczała απόψε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ο Piotr Beczała, ένας από τους πλέον περιζήτητους τενόρους της διεθνούς λυρικής σκηνής, εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Φίλων Μουσικής Μ1, σε ένα γκαλά όπερας αφιερωμένο στη μνήμη της Μαρίας Κάλλας. Υποψήφιος για Grammy και νικητής του ECHO Klassik, ο Πολωνός τενόρος έχει διαγράψει μια σημαντική διεθνή πορεία. Η φωνή του έχει χαρακτηριστεί «αιώνια», χάρη στη σπάνια ομορφιά, το θερμό ηχόχρωμα, τη λάμψη και τη σταθερότητά της, σε συνδυασμό με την τεχνική του αρτιότητα.

Το πρόγραμμα που παρουσιάζει διατρέχει διαφορετικές όψεις του λυρικού ρεπερτορίου, από τον Verdi και τον Moniuszko έως τον Puccini, τον Giordano και τον Ponchielli. Υπό τη διεύθυνση του σπουδαίου Ιταλού μαέστρου Marco Boemi, ο οποίος έχει συνεργαστεί με όλους τους κορυφαίους λυρικούς τραγουδιστές των τελευταίων δεκαετιών, άριες και ορχηστρικά αποσπάσματα φωτίζουν τον πλούτο της ιταλικής και κεντροευρωπαϊκής οπερατικής παράδοσης.

Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική συμπαραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, χάρη στην οποία η Θεσσαλονίκη υποδέχεται την ελίτ των σύγχρονων καλλιτεχνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Τζουζέπε Βέρντι:

‘Quando le sere al placido’ από την όπερα ‘Λουίζα Μίλλερ’

Sinfonia από την όπερα ‘Ναβουχοδονόσωρ’

‘Forse la soglia attinse’ από την όπερα ‘Χορός Μεταμφιεσμένων’

‘Ah, sì, ben mio’ από την όπερα ‘Ο Τροβαδούρος’

Sinfonia από την όπερα ‘Σικελικός Εσπερινός’

Στάνισλαβ Μονιούσκο: ‘Aria z kurantem’ από την όπερα ‘Στοιχειωμένο Αρχοντικό’

Ουμπέρτο Τζορντάνο: ‘Come un bel dì di maggio’ από την όπερα ‘Αντρέα Σενιέ’

Τζάκομο Πουτσίνι:

Ιντερμέτζο από την όπερα ‘Μανόν Λεσκώ’

‘Recondita armonia’ από την όπερα ‘Τόσκα’

‘E lucevan le stelle’ από την όπερα ‘Τόσκα’

Αμίλκαρε Πονκιέλλι: Ο Χορός των Ωρών από την όπερα ‘Τζοκόντα’

Ουμπέρτο Τζορντάνο: ‘Improvviso’ από την όπερα ‘Αντρέα Σενιέ’

Piotr Beczała Τενόρος

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Marco Boemi Διεύθυνση Ορχήστρας

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

60€, 50€, 40€, 30€, 15€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3671