Προκαλεί και πάλι ο Χακάν Φιντάν: “Απειλή για την Τουρκία η στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών”

Σε νέες δηλώσεις κατά της Ελλάδας προέβη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, επαναλαμβάνοντας τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Αζερμπαϊτζάν χθες Τρίτη, για τη συνάντηση με τον Αζέρο ομόλογό του, Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, χαρακτήρισε «απειλή» για την Τουρκία την ελληνική στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Φιντάν, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι η Άγκυρα επιθυμεί να διατηρηθεί η θετική ατμόσφαιρα στις σχέσεις των δύο χωρών, την ίδια στιγμή όμως επανέφερε ένα από τα σταθερά σημεία τριβής στο Αιγαίο.

«Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να διατηρήσουμε σχέσεις καλής γειτονίας», ανέφερε.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για «πολύ σοβαρές ανησυχίες» της Άγκυρας σχετικά με τη στρατιωτική παρουσία σε ορισμένα ελληνικά νησιά.

«Φυσικά, έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει», είπε.

Στη συνέχεια προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι «η στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, για εμάς αποτελεί απειλή».

Ο Φιντάν ισχυρίστηκε ακόμη ότι η Ελλάδα ενεργεί κατά παράβαση διεθνών συνθηκών, αναφέροντας: «Ένα από τα ζητήματα στα οποία εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας είναι στα νησιά που υπόκεινται σε διεθνείς συνθήκες ως αποστρατιωτικοποιημένα και όπου αυτό το καθεστώς θα έπρεπε αναμφισβήτητα να διατηρηθεί. Η Ελλάδα επιχειρεί να δράσει κατά παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων».

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι καινούργιο, αλλά αποτελεί μέρος των μακροχρόνιων διαφορών που η Άγκυρα θέτει στο Αιγαίο. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για θέμα που υφίσταται από τη δεκαετία του 1960, με την Τουρκία να έχει διατυπώσει έκτοτε τις θέσεις της τόσο μέσω των διμερών διαύλων, όσο και στο ΝΑΤΟ αλλά και στον ΟΗΕ.

«Καλούμε τη γείτονα και σύμμαχό μας Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τις συνθήκες με πιο ώριμο τρόπο, σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας», δήλωσε.

Παρά τη νέα επαναφορά των τουρκικών αιτιάσεων, ο Φιντάν επιχείρησε παράλληλα να διατηρήσει ανοιχτό το μήνυμα της συνέχισης του ελληνοτουρκικού διαλόγου.

«Η Ελλάδα δεν πρέπει να προσθέσει άλλη μία πρόκληση στις πολυάριθμες προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουμε στην περιοχή μας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θετική ατμόσφαιρα και το πνεύμα που έχουμε πρόσφατα ξεκινήσει για την επίλυση αυτών των ζητημάτων», ανέφερε.