Χριστοδουλάκης: Η επόμενη Βουλή είναι αυτή που αλλάζει το περιεχόμενο του Συντάγματος

Στην πολιτική επικαιρότητα που περιλαμβάνει τη Συνταγματική Αναθεώρηση και τα μετεκλογικά σενάρια αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, μιλώντας στο ΕΡΤnews και για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη.

«Ο, τι και αν αποφασίσει η Δικαιοσύνη, θα έχουμε πάντα μια μόνιμη εκκρεμότητα: Οι ιδέες των νεοναζί, των φασιστών, των δολοφόνων, των εκάστοτε εκπροσώπων των εγκληματικών οργανώσεων πρέπει να ηττώνται διαρκώς στην κοινωνία, με όποιο τρόπο και αν αυτό χρειαστεί. Η μνήμη είναι κοντινή, τα βιώματα υπάρχουν. Το έχουμε ανάγκη αυτή η μνήμη να εκφραστεί και στη σύγχρονη εκδοχή οποιωνδήποτε εκφάνσεων του νεοναζισμού, γιατί η κοινωνία μας δεν χωράει αυτούς που θέλουν διαρκώς να χύνουν δηλητήριο, να διαλύουν την κοινωνική συνοχή απλώς στο όνομα ενός ψευδεπίγραφου δήθεν πατριωτισμού, στα όρια όμως της μισαλλοδοξίας», τόνισε.

Τρία σενάρια στις εκλογές

Το πρώτο σενάριο, είναι να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και να είμαστε δεύτεροι. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και δεύτερη, δεν θα συμμετάσχουμε σε κυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Ξεκάθαρα. Προσοχή όχι σε κυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη, σε κυβέρνηση, με την Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνοντας ότι το ιδανικό σενάριο είναι ΠΑΣΟΚ πρώτο και αυτοδύναμο στις επόμενες εκλογές. Τρίτο σενάριο, όπως είπε, είναι να επιδιώξει το ΠΑΣΟΚ τον σχηματισμό κυβέρνησης με κριτήριο τα στοιχεία πολιτικής και προγραμματικής συνάφειας. «Σημαίνει ότι πρέπει εμείς να επιδιώξουμε την εφαρμογή του δικού μας πολιτικού πλαισίου», ανέφερε και απαντώντας σε ερώτηση για την ΕΛΑΣ πρόσθεσε: «Βγήκε και είπε ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε όμοροι χώροι. Άρα το ερώτημα αντιστρέφεται σε εκείνους αφού δεν είμαστε όμοροι χώροι. Από τη δική τους πλευρά, εμείς θα επιδιώξουμε να ασκήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας στη βάση της δικής μας προγραμματικής».

«Να μην χαράσσουμε πολιτική στρατηγική μόνο στη βάση των δημοσκοπήσεων»

Ο βουλευτής μίλησε για ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού και επεσήμανε ότι όταν κληθεί ο κόσμος στην πράξη να διαλέξει θα είναι αναμέτρηση μεταξύ δύο επιλογών: «Την υφιστάμενη πολιτική στην καθημερινότητά σου και όποιος είναι ευχαριστημένος, ας ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Αν όμως θέλεις να σταματήσεις να συμβιβάζεσαι και θεωρείς ότι η χώρα μπορεί να πάει τρία βήματα μπροστά, η μόνη επιλογή με αξιοπιστία, με παραχθέν έργο αλλά και με σχέδιο και το στελεχιακό δυναμικό να υλοποιήσεις το σχέδιο αυτό στο αύριο και στο μεθαύριο είναι το ΠΑΣΟΚ».

«Δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μπορεί να έχει προσωπική άποψη»

«Η θέση της κυβέρνησης εκφράζεται μόνο επίσημα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, άρα όταν εγώ ακούω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει κάτι, φοβάμαι ότι αυτό το κάτι μπορεί να είναι και θέση της κυβέρνησης. Και επειδή τις τελευταίες ημέρες βγαίνουν διάφορα στελέχη που ξαφνικά θυμούνται ότι έχουν μια προσωπική άποψη για την κατάργηση του επιδόματος ανεργίας και την περιστολή του στους δύο μήνες, φοβάμαι ότι αν τελικά μετρήσουμε τις προσωπικές απόψεις στη Βουλή, μπορεί να βγουν 156. Και ξαφνικά να έρθουν να μας πούνε, όπως μας είπαν για την 13 ωρη εργασία, «τι ωραία ιδέα που δεν την είχαμε στο πρόγραμμά μας» ή την τεκμαρτή φορολόγηση για τον ελεύθερο επαγγελματία. Επειδή λοιπόν η Νέα Δημοκρατία μάλλον έχει μια ροπή προς την αναντιστοιχία δεσμεύσεων, εξαγγελιών και πράξεων και εφαρμογών, φοβάμαι πάρα πολύ ότι τελικώς αυτή η διατύπωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, εκείνου που εκπροσωπεί τις θέσεις της κυβέρνησης, δεν είναι απλώς μια προσωπική άποψη, δυστυχώς, φοβάμαι ότι μπορεί να είναι και σχέδιο εφαρμογής, πιθανώς και το επόμενο χρονικό διάστημα», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την αντιπαράθεση για το επίδομα ανεργίας.

«Η διαδικασία αναθεώρηση του Συντάγματος έχει δύο Βουλές»

«Έχουμε εισφέρει με τις προτάσεις μας και υποδείξει ποια άρθρα πρέπει να αναθεωρηθούν Η κυβέρνηση απευθύνεται επίτηδες σε εκείνους που δεν καταλαβαίνουν και η διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος έχει δύο Βουλές. Αυτήν που αποφασίζει ποια άρθρα θα ανοίξουν και αυτήν που θα ξαναγράψει με το στυλό το Σύνταγμα της χώρας. Αν η πρώτη Βουλή αποφασίσει με 151 ποια άρθρα θα ανοίξουν, η επόμενη θα θέλει αυξημένη πλειοψηφία, άρα συναίνεση μεταξύ περισσότερων κομμάτων για να γράψουμε το Σύνταγμα. Αν αποφασίσει με 180 ποια άρθρα θα ανοίξουν στην επόμενη Βουλή, μπορεί μόνη της οποιαδήποτε κυβέρνηση να γράψει το Σύνταγμα της χώρας.

Αν είμαστε εμείς πρώτο κόμμα και εμείς κυβέρνηση την επόμενη μέρα, θεωρούμε ότι το Σύνταγμα που είναι επί της αρχής αντικείμενο συναινέσεων και συνεννόησης, δεν πρέπει να μπορεί κανένα κόμμα μόνο του να γράψει το περιεχόμενό του. Γι αυτό παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας και επί του περιεχομένου και επί των άρθρων που θα ανοίξουμε, αλλά τις συναινέσεις θα τις επιδιώξουμε στην επόμενη Βουλή, αυτήν που αλλάζει το περιεχόμενο του Συντάγματος», τόνισε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.