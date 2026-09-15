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Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Λούλα: Η Ελλάδα στο επίκεντρο των συζητήσεων για τον ΟΗΕ

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βραζιλίας Luiz Inácio Lula da Silva, κατά την οποία στο επίκεντρο βρέθηκαν καίρια ζητήματα που αφορούν τη θέση της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις εξελίξεις σχετικά με το μέλλον του Οργανισμού, καθώς και τις τρέχουσες υποψηφιότητες για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ανταλλάσσοντας απόψεις για τη διεθνή συνεργασία και τις παγκόσμιες προκλήσεις.

Κυριάκος Μητσοτάκης Λούλα

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