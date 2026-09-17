Κ. Πιερρακάκης: Εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης των επιχειρήσεων

Την δέσμευση της κυβέρνησης ότι εξαντλεί όλες τις δυνατότητες στήριξης των επιχειρήσεων, με βάση τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

«Η πολιτική έχει αξία όταν αντέχει την κριτική όσων παράγουν. Θα πρέπει σήμερα, και μέσα από τον ρόλο μου, όμως, να υπογραμμίσω και να τεκμηριώσω ότι αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες στήριξης των επιχειρήσεων, όσες δηλαδή δυνατότητες μας επιτρέπει η οικονομική πραγματικότητα», ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης.

Αμέσως μετά, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος αναγνώρισε τις θετικές παρεμβάσεις των πρόσφατων οικονομικών εξαγγελιών, θέτοντας, ωστόσο, στο επίκεντρο την ανάγκη για ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο που θα ενισχύσει την παραγωγή και θα αυξήσει τον πλούτο της χώρας.

«Η χώρα δεν μπορεί να περιοριστεί σε μια συζήτηση για το πώς θα μοιράσει όσα ήδη έχει. Πρέπει να συζητήσει, επιτέλους, πώς θα παράγει περισσότερα», τόνισε ο κ. Μπρατάκος, υπογραμμίζοντας ότι οι στόχοι για περισσότερες επενδύσεις, ισχυρότερη βιομηχανία, αύξηση των εξαγωγών και της παραγωγικότητας θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, χρηματοδοτικούς πόρους, χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ συζητήθηκαν οι πρόσφατες οικονομικές εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ιδιωτικό χρέος, το ενεργειακό και μη μισθολογικό κόστος, καθώς και η επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε παράλληλα ότι «ένας επιχειρηματίας ξέρει καλύτερα από τους περισσότερους ποια είναι τα όρια της πραγματικότητας», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «δεν δίνει έωλες υποσχέσεις». Παράλληλα, αναφέρθηκε στη στήριξη των επιχειρήσεων από το ελληνικό κράτος κατά τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας.

Ο κ. Πιερρακάκης τάχθηκε επίσης υπέρ της κατάθεσης των προγραμμάτων όλων των κομμάτων στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, προκειμένου, όπως είπε, «να δούμε πραγματικά ποιος είναι ο διαθέσιμος χώρος και ποια είναι η συζήτηση επί του πραγματικού».

Όπως υπογράμμισε, η επιχειρηματικότητα αποτελεί σταθερή επιλογή της κυβέρνησης από το 2019 και βρίσκεται «στον πυρήνα του προγράμματός μας». «Έχουμε κάνει 23 συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τις επιχειρήσεις, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, απευθυνόμενος στον υπουργό, σημείωσε: «Κύριε Υπουργέ, είστε άνθρωπος της αγοράς. Έμπειρος πολύ, πολιτικά, και μπορείτε να αναγνωρίσετε τις δυσκολίες και τις ανησυχίες της επιχειρηματικής κοινότητας. Για εμάς, είναι ευτυχές ότι βρίσκεστε στη θέση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

Ο κ. Μπρατάκος χαρακτήρισε θετική την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και τη μείωση της προκαταβολής φόρου, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα δεν ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες της αγοράς. Ειδικά για την προκαταβολή φόρου, υπογράμμισε ότι η διατήρησή της σε υψηλά επίπεδα δεσμεύει πολύτιμη ρευστότητα, η οποία θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε επενδύσεις, προσλήψεις και κεφάλαιο κίνησης, και ζήτησε την ταχύτερη εφαρμογή της μείωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Αναφερόμενος στα νέα χρηματοδοτικά και εγγυοδοτικά εργαλεία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, σημείωσε ότι η επιτυχία τους θα κριθεί από το κατά πόσο οι πόροι θα φτάσουν στις μικρές επιχειρήσεις και όχι μόνο σε όσες είναι ήδη τραπεζικά επιλέξιμες.

«Η χρηματοδότηση πρέπει να φτάσει στην πραγματική οικονομία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ επανέφερε την πρόταση του Επιμελητηρίου για λειτουργική ρύθμιση έως 120 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, δυνατότητα επανένταξης επιχειρήσεων που έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις, περιορισμό των προσαυξήσεων και βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Όπως επισήμανε, δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση για νέα χρηματοδότηση όταν σημαντικό μέρος της αγοράς παραμένει αποκλεισμένο από αυτήν εξαιτίας παλαιών χρεών.

Τέλος, ο κ. Μπρατάκος έθεσε ως βασική πρόκληση την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, με περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, ισχυρότερη βιομηχανία, μεγαλύτερες εξαγωγές και επιχειρήσεις μεγαλύτερης κλίμακας.

Ζήτησε σταθερά κίνητρα για επενδύσεις, συγχωνεύσεις και συνεργασίες, απλούστερες αδειοδοτήσεις, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και σαφές σχέδιο για τη χρηματοδότηση της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ τόνισε: «Το κρίσιμο ερώτημα της επόμενης περιόδου δεν είναι ποιος θα υποσχεθεί τα περισσότερα. Είναι ποιος διαθέτει το πιο σοβαρό και εφαρμόσιμο σχέδιο για να παράγει η χώρα περισσότερα. Πριν αποφασίσουμε πώς θα μοιράσουμε τον πλούτο, πρέπει να εξηγήσουμε με ειλικρίνεια πώς θα τον δημιουργήσουμε».