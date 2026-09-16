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Βαρδής για Μαζωνάκη: Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαϊκός τραγουδιστής

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THESTIVAL TEAM

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Το δικό του αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στα 54 του χρόνια, είπε ο Γιάννης Βαρδής με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο από κάποιο νυχτερινό κέντρο, όπου βλέπουμε τους δυο τους να τραγουδούν μαζί.

«Γεια σου ωραίε τύπε. Γεια σου φίλε μου. Άφησε με να σε αποκαλώ έτσι. Γιατί πλέον όλοι έτσι σε αισθανόμαστε. Σαν κάτι δικό μας. Πλέον είσαι και θα είσαι κομμάτι στη ζωή μας.

Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαικός τραγουδιστής. Τα διέλυσες, τα κατέστρεψες και έφερες κάτι νέο. Κάτι που μέχρι τότε κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί απλούστατα δεν ήμασταν εσύ.

Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο και δεν μπορώ να ακούσω και τίποτε άλλο πέρα απ’ τα τραγούδια σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα ανταμώσουμε ξανά. Καλή δύναμη στην οικογένεια γιατί έχω βιώσει την απώλεια και ξέρω πολύ καλά πόσο πόνο έχει», έγραψε ο Γιάννης Βαρδής.

Γιάννης Βαρδής

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