Διήμερο γαστρονομίας και βιωσιμότητας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης – Γαστρονομική συνάντηση σήμερα στον Αστικό Αμπελώνα

Η Θεσσαλονίκη ως Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO, συνδέει την υψηλή μαγειρική τέχνη με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό δίπτυχο εκδηλώσεων που παντρεύει τον οινικό πολιτισμό, τη διασυνοριακή γαστρονομική συνεργασία και τις αρχές της μηδενικής σπατάλης (zero waste).

1. «Οινικοί Διάλογοι»: Ελληνικές & Ιταλικές Γεύσεις στον Αστικό Αμπελώνα

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 19:00 ο Αστικός Αμπελώνας του Δήμου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε σκηνή μιας ξεχωριστής γαστρονομικής συνάντησης. Οι Chef Ambassadors του Δήμου Θεσσαλονίκης Σοφία Τεφτσή, Γιάννης Κατσαντώνης και Αλέξανδρος Αλεξίου, δημιουργούν πιάτα εμπνευσμένα από τις ντόπιες ποικιλίες του αμπελώνα, ενώ ο προσκεκλημένος Chef Morris Sigismondi από την Ιταλία παρουσιάζει ζωντανά δημιουργίες βασισμένες σε εκλεκτές ετικέτες ιταλικών οίνων.

Η δράση αναδεικνύει τη δημιουργική συνεύρεση δύο σπουδαίων μεσογειακών παραδόσεων, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους μια αυθεντική γευστική εμπειρία.

2. «Γιορτή Ανακύκλωσης & No-Waste Μαγειρικής»

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στον αύλειο χώρο του Δημαρχείου, η γαστρονομία επαναπροσδιορίζεται μέσα από τη βιωσιμότητα και τον σεβασμό στους πόρους του πλανήτη. Μια ανοιχτή, διαδραστική γιορτή προσκαλεί τους πολίτες να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη μέσα από τρεις πυλώνες:

• Live No-Waste Cooking στις 19.00: Πρωτότυπες και έξυπνες συνταγές από τους επαγγελματίες σεφ από τη Θεσσαλονίκη και τον σεφ από το Μπέργκαμο της Ιταλίας για την πλήρη αξιοποίηση των πρώτων υλών και τον δραστικό περιορισμό της σπατάλης τροφίμων στο σπίτι.

• Ανακύκλωση μαγειρικών σκευών, από τις 10.00 έως τις 22.00: Οι πολίτες μπορούν να προσκομίζουν παλιά, φθαρμένα μεταλλικά σκεύη (κατσαρόλες, τηγάνια) για να προωθηθούν προς ανακύκλωση και επαναξιοποίηση μετάλλων.

• Συλλογή Χρησιμοποιημένου Λαδιού: Ειδικά σημεία συλλογής θα υποδέχονται το οικιακό τηγανέλαιο, αποτρέποντας την επιβάρυνση του αποχετευτικού δικτύου και του περιβάλλοντος. Όσοι συμμετέχουν ενεργά προσκομίζοντας υλικά προς ανακύκλωση, θα μπουν σε κλήρωση για δέκα τηγάνια eco friendly nature της Nava.