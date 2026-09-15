Γιάννης Αϊβάζης για Αφροδίτη Μάνου: Φτάνει με την χολή σας, κρατήστε την για το είδος σας

Η Αφροδίτη Μάνου έκανε μία ανάρτηση στο Facebook και το Χ (πρώην Twitter) και κατάφερε να προκάλεσε την οργή όχι μόνο των θαυμαστών του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και απλών χρηστών των social media.

Ο Γιάννης Αϊβάζης αποφάσισε να απαντήσει δημοσίως στην τραγουδίστρια.

Η Αφροδίτη Μάνου είχε αναφέρει ότι δεν γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη και τη δουλειά του και στη συνέχεια οι χρήστες του διαδικτύου έγραψαν πολλά για να της απαντήσουν. Την Τρίτη (15/09) ο γνωστός ηθοποιός Γιάννης Αϊβάζης προέτρεψε την καλλιτέχνιδα -μέσω του Instagram- να μη ρίχνει χολή στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Παράλληλα, ο Γιάννης Αιβάζης έγραψε ότι η Αφροδίτη Μάνου κατέστρεψε πολλούς ταλαντούχους νέους επειδή δεν ήταν σαν «εκείνη».

«Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα -κι αυτόν και τη δουλειά του- αλλά το “λαϊκό προσκύνημα” στον νεκρό Μαζωνάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας…», είχε γράψει η Αφροδίτη Μάνου στη δική της ανάρτηση.

«Ούτε και εμείς έχουμε κάτι με “εσάς” που καταστρέψατε πολλά ταλαντούχα παιδιά επειδή δεν ήταν σας “εσάς”! Φτάνει με την χολή σας, κρατήστε την για το είδος σας! Καλησπέρα σας!», έγραψε ο Γιάννης Αϊβάζης στην ανάρτησή του, αναδημοσιεύοντας παράλληλα και το μήνυμα της Αφροδίτης Μάνου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.