Νεπάλ: Στους 6.150 οι αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες
Ο αριθμός των αγνοουμένων στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου έχει αυξηθεί σε 6.150, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ.
«Συλλέξαμε πληροφορίες για τους αγνοούμενους από τα περιφερειακά γραφεία και αναθεωρήσαμε τα δεδομένα μετά από επαλήθευση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της υπηρεσίας Σαντί Μαχάτ.
Χθες, ο αριθμός των αγνοουμένων ανερχόταν σε 5.179.
Ο αριθμός των σορών που έχουν ανακτηθεί έχει φτάσει τους 1.403, εκ των οποίων οι 105 έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.
Στην άλλη πλευρά των συνόρων στην Κίνα, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 43, με 519 αγνοούμενους, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση ενός παγετώνα των Ιμαλαίων κατά μήκος των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ ανέρχεται πλέον σε 1.446, με τουλάχιστον 6.669 αγνοούμενους και για τις δύο χώρες. Ανάμεσά τους είναι αρκετές εκατοντάδες ξένοι, συμπεριλαμβανομένων τουριστών και προσκυνητών.
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