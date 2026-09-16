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Νεπάλ: Στους 6.150 οι αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες

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Ο αριθμός των αγνοουμένων στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου έχει αυξηθεί σε 6.150, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών του Νεπάλ.

«Συλλέξαμε πληροφορίες για τους αγνοούμενους από τα περιφερειακά γραφεία και αναθεωρήσαμε τα δεδομένα μετά από επαλήθευση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος της υπηρεσίας Σαντί Μαχάτ.

Χθες, ο αριθμός των αγνοουμένων ανερχόταν σε 5.179.

Ο αριθμός των σορών που έχουν ανακτηθεί έχει φτάσει τους 1.403, εκ των οποίων οι 105 έχουν ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων στην Κίνα, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 43, με 519 αγνοούμενους, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση ενός παγετώνα των Ιμαλαίων κατά μήκος των συνόρων Νεπάλ-Θιβέτ ανέρχεται πλέον σε 1.446, με τουλάχιστον 6.669 αγνοούμενους και για τις δύο χώρες. Ανάμεσά τους είναι αρκετές εκατοντάδες ξένοι, συμπεριλαμβανομένων τουριστών και προσκυνητών.

Νεπάλ

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