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Γκουτέρες: Δεν θα υπάρξει συνάντηση 3+1 ή 5+1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ

Φωτογραφία: Intime
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Δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση σε σχήμα 3+1 ή 5+1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».

Ο ΓΓ ΟΗΕ απάντησε σε ερώτηση της ανταποκρίτριας του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων στον ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης Συνέντευξης Τύπου πριν την έναρξη της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου, σχετικά με το κατά πόσον, μετά τη πρόσφατη επικοινωνία που είχε με την Προσωπική του Απεσταλμένη για την Κύπρο, θεωρεί ότι έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που είχε θέσει τον περασμένο Ιούλιο για μια πιθανή συνάντηση 3+1 ή ακόμη και 5+1 στο περιθώριο της Συνόδου.

Ο κ. Γκουτέρες ήταν σαφής ότι μια τέτοια συνάντηση «δεν θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης». Ο ΓΓ ΟΗΕ πρόσθεσε ότι «υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει».

Ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν αποφασισμένα να συνεχίσουν τις προσπάθειες για πρόοδο στο Κυπριακό.

«Είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε τα πράγματα μπροστά και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε αυτό να πραγματοποιηθεί όταν θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για να είναι επιτυχής η συνάντηση», ανέφερε.

Επίσης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη οποιαδήποτε νέα συνάντηση να προετοιμαστεί κατά τρόπο που να δημιουργεί πραγματικές προοπτικές αποτελέσματος, σημειώνοντας ότι «δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος».

Αντόνιο Γκουτέρες

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