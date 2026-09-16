Τραγωδία στον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας: Ανασύρθηκε νεκρή 66χρονη από τη θάλασσα

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, 16 Σεπτεμβρίου 2026, μία 66χρονη ημεδαπή από τη θαλάσσια περιοχή του Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο σπεύσατε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Κέντρο Υγείας Μύτικα, όπου δυστυχώς οι γιατροί απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την προανάκριση για το συμβάν έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λευκάδας, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.