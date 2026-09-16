MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη στη Χαλκίδα 37χρονος που καταζητούνταν από τις σουηδικές αρχές

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ έπεσε 37χρονος, ο οποίος καταζητούνταν από τις σουηδικές αρχές με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, για διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και διακεκριμένη κατοχή πυροβόλου όπλου. Eπιπλέον, φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματικές ομάδες με δράση σε όπλα και βίαιες επιθέσεις.

Ο 37χρονος από τη Δανία, εντοπίστηκε την περασμένη Τετάρτη, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, σε μονοκατοικία στον ‘Αγιο Νικόλαο Χαλκίδας, την οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «κρησφύγετο».

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι σουηδικές αρχές είχαν ενημερώσει από τις αρχές του 2025 ότι υπάρχουν στοιχεία ότι είχε διαφύγει από τη χώρα τους και πιθανολογείτο ότι είχε μεταβεί και κρυβόταν στην Ελλάδα.

Ο 37χρονος κατηγορείται ότι ήταν μέλος εγκληματικών ομάδων στη Σουηδία, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και εμπλέκονται σε περιστατικά βίας, καθώς και στον σχεδιασμό ένοπλων επιθέσεων. Επιπλέον, το 2024 φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ κατείχε και αυτόματο οπλοπολυβόλο.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο 37χρονος χρησιμοποιούσε πλαστό δελτίο ταυτότητας με ψευδή στοιχεία, ενώ κατά τα τελευταία δύο έτη παρέμενε στη χώρα μας, διαμένοντας κυρίως σε μονοκατοικίες αραιοκατοικημένων περιοχών, προκειμένου να αποφεύγει τον εντοπισμό του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Χαλκίδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 45 λεπτά πριν

Σε στενό οικογενειακό κύκλο το μνημόσυνο για τις εννέα ημέρες από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανακοίνωση για την ακύρωση της συναυλίας για τα 33 χρόνια στην Τεχνόπολη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μπαράζ διαρρήξεων στη Βέροια: Χειροπέδες σε ανήλικο που δραπέτευσε από αναμορφωτήριο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Βρετανία: Ο βασιλιάς Κάρολος απαντά στις επικρίσεις του αδερφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση σχολικών ειδών στη ΧΑΝΘ για μαθητές – πρόσφυγες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται η “Γιορτή Σπανακιού” στην Αγία Παρασκευή Θέρμης