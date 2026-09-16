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Η Ιουλία Καλλιμάνη τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη αφήνοντας ελεύθερο ένα περιστέρι – “Δωσ’ το στον Γιώργο”

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THESTIVAL TEAM

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Σε μια άκρως συγκινητική κίνηση προχώρησε η Ιουλία Καλλιμάνη, τιμώντας την μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ιουλία Καλλιμάνη θέλησε να αποχαιρετήσει, όπως και πολλοί άλλοι, τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζωνάκη επί σκηνής. Δεν ήταν τυχαίο ότι αυτό έγινε στο Κατράκειο θέατρο της Νίκαιας, την περιοχή που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο τραγουδιστής κατά τη διάρκεια συναυλίας της.

Το βίντεο που έχει ανέβει στο TikTok ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της συναυλίας με την τραγουδίστρια να αφήνει ελεύθερο ένα λευκό περιστέρι μέσα από τα χεράκια ενός μικρού κοριτσιού.

«Άσε αυτό το περιστέρι για τον Γιώργο… Δωσ’ το, μωρό μου. Δωσ’ το στον Γιώργο», είπε η Ιουλία Καλλιμάνη στο κοριτσάκι, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να τιμήσει την μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη που τόσο άδικα έφυγε από τη ζωή.

Το περιστέρι πέταξε ψηλά, με τον κόσμο να χειροκροτεί θερμά την κίνηση αυτή της Ιουλίας Καλλιμάνη.

Δείτε το βίντεο:

@eleftheriosgigour Η πιο όμορφη πιο συγκινητική πράξη Ιουλία Καλλιμάνη στη συναυλία στο Κατράκειο στη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη ελευθέρωσε μέσα απ’ τα χεράκια ενός μικρού κοριτσιού ένα λευκό Περιστέρι η ψυχή του πετάει ελεύθερη #mazonakis#iouliakallmani#@iouliakallimani_OFFICIAL @Michael Touratzidis ♬ πρωτότυπος ήχος – eleftheriosgigour

Ιουλία Καλλιμάνη

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