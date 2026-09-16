Δημοσκόπηση: Προβάδισμα 15,1 μονάδων της ΝΔ έναντι της ΕΛΑΣ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ – “Δεν έπεισαν” οι προτάσεις των κομμάτων στη ΔΕΘ

Την εικόνα του πολιτικού σκηνικού μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, που παρουσιάστηκε την Τετάρτη (16/9) στο ACTION 24. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 31%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) στο 15,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, ενώ η έρευνα αποτυπώνει και την αξιολόγηση των προγραμμάτων που παρουσίασαν από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 15,1 μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφει άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Στην προβολή της κατανομής των εδρών, η ΝΔ συγκεντρώνει 126 έδρες, η ΕΛΑΣ 49 και το ΠΑΣΟΚ 38.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η αποτίμηση των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Κανένα από τα προγράμματα που παρουσίασαν Κυριάκος Μητσοτάκης, Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης δεν συγκεντρώνει πλειοψηφική θετική αξιολόγηση. Στο δε ερώτημα ποιον εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για την εφαρμογή των προγραμματικών του δηλώσεων στην οικονομία, το 35,1% απαντά «κανέναν». Την ίδια ώρα, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή των προβλημάτων που απασχολούν τους πολίτες, με ποσοστό 62,4%, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση όλα τα υπόλοιπα ζητήματα.

Εκτίμηση ψήφου: ΝΔ 31%, ΕΛΑΣ 15,9%, ΠΑΣΟΚ 12,1%

Στην εκτίμηση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ καταγράφεται στο 31%, με την ΕΛΑΣ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 15,9%. Η μεταξύ τους απόσταση διαμορφώνεται στις 15,1 ποσοστιαίες μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 12,1%, ενώ ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7,3%, το ΚΚΕ με 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,4%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,8% και η Φωνή Λογικής με 3,3%.

Κάτω από το όριο του 3% καταγράφονται το ΜέΡΑ25 με 2,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,8%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες με 1,3% αντίστοιχα, η Νίκη με 1,1% και η Νέα Αριστερά με 0,5%. Στο 4,8% ανέρχεται η επιλογή «άλλο κόμμα».

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η εξέλιξη της εκτίμησης ψήφου

Η διαχρονική σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου δείχνει περιορισμένες μεταβολές για τα δύο πρώτα κόμματα και μεγαλύτερη μετακίνηση για το ΠΑΣΟΚ.

Η ΝΔ κινείται από το 30,5% τον Ιούνιο στο 31% τον Σεπτέμβριο, ενώ η ΕΛΑΣ από το 15,5% στο 15,9%. Το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στο 12,1%, έναντι 10,5% τον Ιούνιο, ενώ το ΚΚΕ από 6,5% βρίσκεται στο 6,8%.

Μεγαλύτερη είναι η μεταβολή για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία από 12,6% τον Ιούνιο καταγράφεται στο 4,8% τον Σεπτέμβριο. Η Ελληνική Λύση βρίσκεται στο 7,3%, από 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,4%, από 5%, και ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,8%, από 1,7%.

Η κατανομή των εδρών: 126 για τη ΝΔ

Στην προβολή της κατανομής των εδρών που συνοδεύει την έρευνα, η ΝΔ συγκεντρώνει 126 έδρες.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 49 έδρες, το ΠΑΣΟΚ με 38, η Ελληνική Λύση με 24, το ΚΚΕ με 21, η Πλεύση Ελευθερίας με 17, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 15 και η Φωνή Λογικής με 10 έδρες.

Πρόθεση ψήφου: 25,7% η ΝΔ – Στο 16,9% οι αναποφάσιστοι

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ καταγράφει 25,7%, η ΕΛΑΣ 13,2% και το ΠΑΣΟΚ 10,1%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4% και η Φωνή Λογικής με 2,7%.

Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5%, η Νίκη 0,9%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες από 1,1% και η Νέα Αριστερά 0,4%. «Άλλο κόμμα» επιλέγει το 4%, ενώ οι αναποφάσιστοι ανέρχονται στο 16,9%.

Παράσταση νίκης: 56,1% βλέπει πρώτη τη ΝΔ

Ευρύτερη είναι η απόσταση στην παράσταση νίκης, δηλαδή στο ερώτημα ποιο κόμμα εκτιμούν οι πολίτες ότι θα επικρατούσε σε εκλογές.

Η ΝΔ συγκεντρώνει 56,1%, η ΕΛΑΣ 9,5%, το ΠΑΣΟΚ 5%, η Ελληνική Λύση 2,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 1,7% και το ΚΚΕ 0,7%. Το 15,7% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει ή δεν απαντά, ενώ το 3,8% επιλέγει άλλο κόμμα.

«Κανένας» 35,1% στην αξιοπιστία για την οικονομία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα για το ποιος θεωρείται περισσότερο αξιόπιστος ως προς την υλοποίηση των προγραμματικών δηλώσεων για την οικονομία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 15% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη μεμονωμένη απάντηση είναι «κανένας» με 35,1%. Το 4,7% επιλέγει «άλλον» και το 3,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Το 64,6% δηλώνει «λίγο ή καθόλου» ικανοποιημένο από το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο ερώτημα πόσο ικανοποίησε τους πολίτες το σχέδιο που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το 11,3% απαντά «πολύ» και το 18,3% «αρκετά». Συνολικά, επομένως, οι δύο θετικές απαντήσεις φτάνουν στο 29,6%.

Στον αντίποδα, το 19% απαντά «λίγο» και το 45,6% «καθόλου», με τις δύο απαντήσεις να αθροίζονται στο 64,6%. Το 5,7% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Σε επίπεδο επιμέρους μέτρων, τη μεγαλύτερη θετική αποδοχή («πολύ/αρκετά») συγκεντρώνει ο μηδενισμός του φόρου για τις τρίτεκνες οικογένειες με 42,8%. Ακολουθούν η αύξηση του κατώτατου μισθού με 39,1%, η αύξηση του ετήσιου επιδόματος των συνταξιούχων με 38,6% και ο μηδενισμός του φόρου εισοδήματος για τους αγρότες με 38,1%.

Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος συγκεντρώνει 34,2% θετικές απαντήσεις, η θέσπιση «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» 32,9%, το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους 32,7% και η αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών 30,9%.

Πρόγραμμα Ανδρουλάκη: Πρώτη επιλογή ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη

Για το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης, το 3,1% δηλώνει «πολύ» ικανοποιημένο και το 13,3% «αρκετά», δηλαδή συνολικά 16,4%.

Το 25,5% απαντά «λίγο» και το 37,7% «καθόλου», ενώ αξιοσημείωτο είναι και το 20,5% που δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Όταν οι πολίτες ερωτώνται ποιο θεωρούν σημαντικότερο μέτρο από όσα πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, στην πρώτη θέση βρίσκονται ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη με 14,6%. Ακολουθεί η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής με 11,2%.

Οι προτάσεις για το Δημόσιο Χρέος και την προστασία της πρώτης κατοικίας, όπως και εκείνες για το Στεγαστικό, συγκεντρώνουν από 3,4%, ενώ η καθιέρωση 120 δόσεων για την αποπληρωμή δημοσίων οφειλών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταγράφεται στο 2,9%.

Η μείωση του ΦΠΑ, σημαντικότερη πρόταση Τσίπρα

Αντίστοιχα, για το σχέδιο που παρουσίασε στη ΔΕΘ ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, το 4,6% δηλώνει «πολύ» ικανοποιημένο και το 11,3% «αρκετά», δηλαδή συνολικά 15,9%.

Το 18% δηλώνει «λίγο» ικανοποιημένο και το 49,1% «καθόλου», ενώ το 16,9% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ως σημαντικότερη από τις προτάσεις Τσίπρα αναδεικνύεται η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, με 11,4%. Ακολουθούν η «πατριωτική εισφορά» 1% επί του ισχυρότερου 1% των Ελλήνων με 4,8%, η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες με 4,4%, η αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ τον μήνα με 3,4% και η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων με 3%.

Η οικονομία στην κορυφή των προβλημάτων

Η οικονομική πίεση παραμένει το κυρίαρχο στοιχείο στην ατζέντα των πολιτών. Στην ερώτηση για τα σημαντικότερα προβλήματα –με δυνατότητα έως τριών επιλογών– η ακρίβεια και ο πληθωρισμός βρίσκονται μακράν στην πρώτη θέση με 62,4%. Η οικονομία και η ανάπτυξη ακολουθούν με 29,5%, ενώ οι τιμές και το κόστος ενέργειας συγκεντρώνουν 19,4%.

Τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά, καθώς και η κατάσταση στο ΕΣΥ, βρίσκονται από 12,8%, η διαφθορά στο 12,4%, η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου στο 12,2% και η στεγαστική κρίση στο 11%.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll για λογαριασμό του ACTION 24 σε πανελλαδικό επίπεδο, από τις 11 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, σε δείγμα 1.008 νοικοκυριών και σε πληθυσμό ηλικίας άνω των 17 ετών με δικαίωμα ψήφου.

Η συλλογή των στοιχείων έγινε με 704 τηλεφωνικές συνεντεύξεις βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και 304 συμμετοχές μέσω web/online panels. Σύμφωνα με την ταυτότητα της έρευνας, το δειγματοληπτικό σφάλμα, σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%, κυμαίνεται στο ±3%.