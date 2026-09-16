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Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ποιος είναι ο υπνοθεραπευτής που του έστειλε τη φωτογραφία η 56χρονη

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THESTIVAL TEAM

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Στο πρόσωπο του Νάσου Κομιανού στρέφεται το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά την αποκάλυψη ότι ο υπνοθεραπευτής είχε λάβει στο κινητό του τηλέφωνο φωτογραφία του τραγουδιστή από την κατηγορούμενη γιατρό. Το «Live News» παρουσίασε την Τετάρτη (16/9) στοιχεία για τη δραστηριότητά του και τη μέθοδο ύπνωσης που εφαρμόζει.

Ο Νάσος Κομιανός δηλώνει πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, ενώ έχει αναπτύξει τη δική του μεθοδολογία, την οποία ονομάζει «Υπνοσκόπηση». Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο ίδιος, η προσέγγισή του διαφοροποιείται από την κλασική υπνοθεραπεία και επιχειρεί να οδηγήσει τον θεραπευόμενο πίσω στον χρόνο, ακόμη και στην παιδική του ηλικία, προκειμένου να εντοπιστεί ένα γεγονός που συνδέεται με ένα σημερινό πρόβλημα. Ο ίδιος έχει αναφερθεί ακόμη και σε αναδρομές σε «προηγούμενες ζωές», ισχυρισμός που δεν αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική.

Στο παρελθόν, μάλιστα, η δημοσιογράφος Δάφνη Καραβοκύρη είχε συμμετάσχει σε συνεδρία ύπνωσης μαζί του, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας. Όπως της είχε εξηγήσει τότε, στόχος ήταν να ακολουθήσει τις οδηγίες του, να χαλαρώσει και να επιχειρήσει να έρθει σε επαφή με το υποσυνείδητό της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Live News», ο Νάσος Κομιανός ολοκλήρωσε σπουδές Ψυχολογίας στις ΗΠΑ, ωστόσο στην Ελλάδα δεν απέκτησε κρατική άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου. Ο ίδιος αναφέρεται συχνά στο ενδιαφέρον του για την «Ψυχολογία του Βάθους» και την εξερεύνηση του ανθρώπινου ασυνείδητου.

Γιώργος Μαζωνάκης

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