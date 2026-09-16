Γ. Μαζωνάκης: Η συνταγή που χρησιμοποίησε ως “άλλοθι” ο γιατρός για να αποδείξει ότι δεν ήταν παρών στην πλασμαφαίρεση

Η συνταγή με την οποία ο σύζυγος της 56χρονης γιατρού προσπάθησε να ισχυροποιήσει το άλλοθι του ότι δεν ήταν παρών κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας σήμερα Τετάρτη.

Ο 58χρονος γιατρός, ο οποίος βρέθηκε και αυτός ενώπιον του 32ου ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατά του Γιώργου Μαζωνάκη, υποστήριξε ότι εκείνος ήταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, ωστόσο επικαλέστηκε ότι είχε ραντεβού με έναν άλλον ασθενή για τον οποίο μάλιστα συνταγογράφησε και μια σειρά εξετάσεων.

Όπως βλέπετε και στο έγγραφο, που δημοσιεύει το newsit.gr, η ώρα της συνταγογράφησης είναι 16:05 και εντάσσεται στα χρονικά όρια όπου οι δύο γιατροί ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους ότι υπέστη την ανακοπή ο τραγουδιστής.

Και όλα αυτά ενώ τα δεδομένα από τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης δείχνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχασε τις αισθήσεις του περίπου 49 λεπτά πριν από τις 16:11 που ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

Στη συνταγή ο γιατρός γράφει στον ασθενή να υποβληθεί σε δύο εξετάσεις: Κολονοσκόπηση και γαστροσκόπηση.

«Ενδοσκόπηση παχέος εντέρου, μέχρι το τυφλό (ειλεοτυφλική βαλβίδα), με εύκαμπτο ενδοσκόπιο και λήψη βιοψιών (Κολονοσκόπηση)». Και «ενδοσκόπηση ανωτέρου πεπτικού. Λήψη βιοψιών».

Δείτε εδώ την συνταγή:

Ο συγκεκριμένος ασθενής την περασμένη Δευτέρα βρέθηκε στην ανακρίτρια, που χειρίζεται την υπόθεση, και κατέθεσε για το ραντεβού που είχε με τον γιατρό το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι.