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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γκιλφόιλ για Μαζιώτη: Ο ίδιος και οι αριστεροί τρομοκράτες σύντροφοί του, δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναφέρθηκε στον Νίκο Μαζιώτη, που είχε καταδικαστεί για τη συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας» και στην αποφυλάκισή του που ανακοινώθηκε σήμερα.

«Η αποφυλάκιση του αμετανόητου τρομοκράτη Νίκου Μαζιώτη μετά από 14 χρόνια στη φυλακή, μας υπενθυμίζει την ανάγκη να παραμείνουμε σε εγρήγορση έναντι της απειλής της πολιτικής βίας», αναφέρει η πρέσβης των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στο «Χ».

«Ο Μαζιώτης και οι σύντροφοί του, αριστεροί τρομοκράτες, δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Οι βάρβαρες πράξεις τους αξίζουν απόλυτη και ολοκληρωτική καταδίκη. Δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην εποχή της απόπειρας δολοφονίας, των πυροβολισμών και των βομβιστικών επιθέσεων, και δεν θα σταματήσουμε ποτέ την προσπάθειά μας για Δικαιοσύνη», τονίζει.

Και καταλήγει: «Στεκόμαστε στο πλευρό όσων έχουν πληγεί από την τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο και εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για τις συνεχείς προσπάθειες των ελληνικών Αρχών επιβολής του νόμου να αποτρέψουν τρομοκρατικές επιθέσεις και να παραπέμψουν τους δράστες στη Δικαιοσύνη».

Ο Νίκος Μαζιώτης αποφυλακίστηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου από τις φυλακές Δομοκού αφού εξέτασε την ποινή κάθειρξης 20 ετών που του είχε επιβληθεί, με 14 χρόνια φυλακή και 6 χρόνια εργασίας στις φυλακές.

Με ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε γνωστό πως απαγορεύεται η είσοδος του Νίκου Μαζιώτη στις ΗΠΑ. Το αμερικανικό υπουργείο με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, επισημαίνει τους αμερικανικούς περιορισμούς θεωρήσεων που αφορούν πρόσωπα που συνδέονται με ακροαριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις.

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

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