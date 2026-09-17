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Κόρινθος: Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων – Ένας εξ αυτών έβγαλε μαχαίρι

Intime
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Στα χέρια των αρχών Κορίνθου βρίσκονται ανήλικοι, οι οποίοι επιχείρησαν να λύσουν τις διαφορές τους με μαχαίρι.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το korinthosnews, σημειώθηκε στην περιοχή Καλλιθέα Κορίνθου ανάμεσε σε ομάδες ανηλίκων, οι οποίοι βρίσκονταν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συμπλοκή ήρθε μετά από έντονο διαπληκτισμό, με έναν εκ των ανηλίκων να βγάζει μαχαίρι.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο, όπου προχώρησε σε συλλήψεις.

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός.

Κόρινθος

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