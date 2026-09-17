Μεταφέρθηκε από τον Κορυδαλλό στον Ελεώνα η Μουρτζούκου και στο κελί της πήγε η γιατρός του Μαζωνάκη – Δείτε βίντεο

Στο κελί όπου μέχρι πριν από λίγες ώρες διέμενε η Ειρήνη Μουρτζούκου μεταφέρθηκε η γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γιατρός μεταφέρθηκε στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών όπου κρατούνται γυναίκες για κακοποίηση ανηλίκων. Η Ειρήνη Μουρτζούκου μεταφέρθηκε πριν από λίγη ώρα στις φυλακές του Ελεώνα, και στο κελί όπου έμενε μέχρι τώρα στον Κορυδαλλό θα διαμείνει η γιατρός.

Ο γιατρός, πάλι, κρατείται στη VIP πτέρυγα όπου κρατούνται οι πρώην αστυνομικοί που κατηγορούνται για τον θάνατο του 20χρονου στο Άργος, πριν από λίγο καιρό.

Και για τους δύο έχουν ληφθεί έξτρα μέτρα και θα προαυλίζονται μόνοι τους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Γιώργος Μαζωνάκης το 2023 είχε δώσει συναυλία στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, χωρίς κάμερες και δημοσιογράφους, και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι ιδιαίτερα αγαπητός στις κρατούμενες, κάτι που φέρεται να εκτιμήθηκε όταν ελήφθη η απόφαση για το πού θα τοποθετηθεί η γιατρός.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: