ΠΚΜ: Εκδηλώσεις για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Εκδηλώσεις για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026,

Ιερός Καθεδρικός Ναός Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως

10.00 π.μ.: Επιμνημόσυνη Δέηση χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως κ.κ. Βαρνάβα

10.15 π.μ.: Ομιλία από εκπρόσωπο της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αθηνάς Αθανασιάδου -Αηδονά

10:30 π.μ.: Κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Προσφυγικού Ελληνισμού (ψηφιδωτό που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Ι.Κ.Ν. Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως και απεικονίζει το πλοίο που μετέφερε Έλληνες της Μ. Ασίας ως πρόσφυγες στην Ελλάδα) από τους κ.κ:

Εκπρόσωπο της Κυβέρνησης

Εκπρόσωπο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων

Αρχηγούς των αναγνωρισμένων από τον κανονισμό της Βουλής Κομμάτων

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμαρχο Νεαπόλεως – Συκεών

Διαπιστευμένους Προξένους

Πρυτάνεις

Στρατηγό Διοικητή ΑΣΔΗΜ

Γενικό Συντονιστή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος

Γενικό Επιθεωρητή Πυροσβεστικού Σώματος Βορείου Ελλάδος

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Λιμενάρχη Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης

Εκπροσώπους Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων

Εκπροσώπους Σωματείων και Συλλόγων του Προσφυγικού και Μικρασιατικού Ελληνισμού

Εκπροσώπους Φορέων και Νομικών Προσώπων που επιθυμούν να τιμήσουν την εκδήλωση

Στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας οι εκδηλώσεις για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026, στις έδρες των ενοτήτων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα εκδοθεί με μέριμνα της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, σε συνεργασία με τα προσφυγικά σωματεία και τους οικείους Δήμους και θα περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία του οικείου Αντιπεριφερειάρχη και κατάθεση στεφάνων.