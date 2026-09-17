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Δήμος Θεσσαλονίκης: Πεζοδρομείται την Κυριακή η Λεωφόρος Νίκης – Ποιες ώρες, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Intime
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Πεζοδρομείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Λεωφόρος Νίκης στο κέντρο της πόλης, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που εορτάζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ημέρα ο δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος «Φίλοι της Νέας Παραλίας» διοργανώνουν στις 18:00 την εκδήλωση «Νέα Παραλία – Νέα Πασαρέλα 12 – Μόνο Ανακύκλωση» με τίτλο «Cosmo.Polis» στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία, ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ελευθερίας.

Λόγω της πεζοδρόμησης της παραλιακής Λεωφόρου θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Κυριακή (20/09/2026), με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική πεζοδρόμηση στην Λεωφ. Νίκης.

Ειδικότερα:

(1) Την Κυριακή (20/09/2026), κατά τις ώρες 15:30΄ έως 20:30΄ δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Λεωφ. Νίκης, από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου.

– Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Ελ. Βενιζέλου, Μητροπόλεως και τους λοιπούς δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

(2) Αποβλέποντας στην εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών αμφιδρομούνται οι οδοί Πλουτάρχου και Δημοσθένους.

– Η κυκλοφορία των οχημάτων από και προς τις παρόδιες ιδιοκτησίες θα διεξάγεται μόνο μέσω των οδών Δημοσθένους, Πλουτάρχου και Μητροπόλεως.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων και τις πινακίδες σήμανσης και να προσαρμόζουν ανάλογα την ταχύτητα των οχημάτων τους στις οδούς περιμετρικά της Λεωφ. Νίκης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Δήμος Θεσσαλονίκης

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