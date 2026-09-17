Πολύωρες διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Πολύωρες διακοπές της ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 07:30 έως τις 14:30 καταναλωτές σε περιοχή του Πανοράματος, στις οδούς: ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΚΟΡΟΜΗΛΑ, ΓΟΥΣΙΔΗ, ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗ, ΠΥΡΖΑ, ΜΙΓΚΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ, ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ, ΡΑΜΝΑΛΗ, ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, Κ.ΜΑΛΕΤΣΚΟΥ, ΚΑΠ.ΜΠΟΥΑ, ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ.

Διακοπή ρεύματος θα σημειωθεί από τις 08:00 μέχρι τις 12:00 στη Σταυρούπολη, επί τμήματος της οδού ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ, από την συμβολή του με την οδό ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗΣ εώς και την συμβολή του με τις οδούς ΒΙΤΣΙΟΥ και ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ.

Τέλος, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 08:00 μέχρι τις14:00 οι καταναλωτές που βρίσκονται στην ΒΙ.ΠΕ του Καλοχωρίου, σε ένα τμήμα της ΑΡΚΑΔΙΟΥ στην συμβολή της με την ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ) και στο τμήμα της ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ από την συμβολή της με την ΑΡΚΑΔΙΟΥ μέχρι και το 4ο ΧΛΜ.