Θεσσαλονίκη: Το Ολύμπιον ανοίγει ξανά τις αίθουσές του και υποδέχεται τη νέα κινηματογραφική σεζόν

Το Ολύμπιον και η αίθουσα Παύλος Ζάννας στην πλατεία Αριστοτέλους, καθώς και οι αίθουσες Σταύρος Τορνές και Τζον Κασσαβέτης στην Αποθήκη 1 στο Λιμάνι, υποδέχονται τη νέα κινηματογραφική σεζόν με νέες ταινίες και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα της Ταινιοθήκης, προσκαλώντας το κοινό της Θεσσαλονίκης να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη.

Βλέπουμε στις αίθουσες του Φεστιβάλ:

το Digger , τη νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου , μια εξωφρενική κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων, με τον Τομ Κρουζ στον πρωταγωνιστικό ρόλο να πραγματοποιεί μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Η φιλόδοξη παραγωγή σηματοδοτεί το πρώτο αγγλόφωνο εγχείρημα του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη μετά την Επιστροφή.

, τη νέα ταινία του , μια εξωφρενική κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων, με τον στον πρωταγωνιστικό ρόλο να πραγματοποιεί μία από τις πιο εντυπωσιακές μεταμορφώσεις της καριέρας του. Η φιλόδοξη παραγωγή σηματοδοτεί το πρώτο αγγλόφωνο εγχείρημα του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη μετά την Επιστροφή. το σοκαριστικό ΝΑΖΑ , το ντοκιμαντέρ των Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ρέιτσελ Σορ για τη Γάζα, το οποίο συγκλόνισε κοινό και κριτικούς στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Το νέο ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών δημιουργών, το οποίο γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα στη διάρκεια της νύχτας σε ταράτσες του Τελ Αβίβ, επικεντρώνεται στις μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και προβάλλεται σε αποκλειστικότητα στις αίθουσες του Φεστιβάλ .

, το ντοκιμαντέρ των και για τη Γάζα, το οποίο συγκλόνισε κοινό και κριτικούς στο πρόσφατο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Το νέο ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών δημιουργών, το οποίο γυρίστηκε υπό άκρα μυστικότητα στη διάρκεια της νύχτας σε ταράτσες του Τελ Αβίβ, επικεντρώνεται στις μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας και . τη νέα ταινία της υποψήφιας για Όσκαρ Ίλντικο Ενιέντι που επέστρεψε θριαμβευτικά με τη Σιωπηλή Φίλη . Η πολυβραβευμένη ταινία, η οποία πραγματοποίησε την ελληνική της πρεμιέρα στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, περιστρέφεται γύρω από ένα επιβλητικό αιωνόβιο δέντρο το οποίο παρακολουθεί για περισσότερο από έναν αιώνα τους ήσυχους ρυθμούς μεταμόρφωσης που διατρέχουν τρεις ανθρώπινες ζωές.

που επέστρεψε θριαμβευτικά με τη . Η πολυβραβευμένη ταινία, η οποία πραγματοποίησε την ελληνική της πρεμιέρα στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, περιστρέφεται γύρω από ένα επιβλητικό αιωνόβιο δέντρο το οποίο παρακολουθεί για περισσότερο από έναν αιώνα τους ήσυχους ρυθμούς μεταμόρφωσης που διατρέχουν τρεις ανθρώπινες ζωές. την πρεμιέρα της φετινής σεζόν της Ταινιοθήκης Θεσσαλονίκης με το αφιέρωμα Σινεμά Ξανά, μια επιλογή 20 ταινιών του κύκλου προβολών της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Γενική είσοδος: 7,5€

Πέμπτη 1+1: 7,5€

Τρίτη: 6€

Φοιτητικό: 6€

Κάρτα ανεργίας: 6€

Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης: 5€

Εισιτήρια διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.more.com/venues/filmfestival/