A. Λίσι : Χαρούμενος με τη νίκη. Θα μας βοηθήσει η διακοπή!

Ικανοποίηση για τη νίκη και την αμυντική εικόνα της ομάδας, αλλά και αισιοδοξία για τη συνέχεια εξέφρασε ο Αλέσιο Λίσι μετά την επικράτηση του ΠΑΟΚ επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι. Ο τεχνικός του Δικεφάλου στάθηκε στη σημασία του μηδέν στην άμυνα, ενώ αναφέρθηκε και στη διακοπή των εγχώριων διοργανώσεων, η οποία προσφέρει χρόνο για τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

«Ξέραμε ότι αυτό το γήπεδο είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ και για όλους. Είχε αρκετό αέρα σήμερα και δεν μας βοήθησε για να παίξουμε με τη μπάλα. Είχαμε πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο. Όμως, ήμασταν ικανοί να διατηρήσουμε το μηδέν παθητικό μέχρι την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα, ιδίως στο πρώτο κομμάτι του. Δεν υποφέραμε. Είμαι χαρούμενος με τη νίκη, το μηδέν παθητικό και με την εμφάνιση κάποιων παικτών που δεν έχουν παίξει πολύ..

Κάναμε κάποια πράγματα διαφορετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο αέρας ήταν το… κλειδί. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν εναντίον μας, κάτι που άλλαξε στην επανάληψη. Διόρθωσα κάποια λάθη και εγώ. Το γήπεδο ήταν πολύ ξηρό και αργό, δεν μας βοήθησε να παίξουμε! Είναι δύσκολη ομάδα ο Ατρόμητος. Σκληρή ομάδα, έχει καλό υλικό. Πολύ καλή τόσο στις μακρινές μπαλιές όσο και με τη μπάλα στα πόδια. Πολύ δυνατή ομάδα και στις στημένες φάσεις. Ίσως δεν ήταν τυχερή στο πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω θα αλλάξει αυτό και θα βελτιώσουν την βαθμολογική τους θέση…” είπε ο Ιταλός προοπονητης μιλώντας για το ματς ενώ αναφέρθηκε και στα θετικά που μπορεί να προκύψουν για την ομάδα του στη διακοπή του πρωταθλήματος :

«Σίγουρα είναι σημαντική, αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι θα λείπουν αρκετοί παίκτες. Πρέπει να το διαχειριστούμε, να δουλέψουμε σε αρκετά πράγματα. Σίγουρα θα κερδίσουμε πράγματα από αυτή την περίοδο που θα είμαστε όλοι μαζί στις προπονήσεις για να δουλέψουμε τόσο στην τακτική όσο και στη φυσική κατάσταση, καθώς υπάρχουν παιδιά που είναι πίσω στο θέμα αυτό».