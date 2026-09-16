Σιθωνία: “Νεκροταφείο” με χιλιάδες τενεκεδάκια αποκαλύφθηκε στις Καβουρότρυπες – Δείτε εικόνες

Ένα θλιβερό θέαμα περιβαλλοντικής υποβάθμισης αποκαλύφθηκε μέσα στο πευκοδάσος των Καβουροτρυπών στη Σιθωνία Χαλκιδικής, κατά τη διάρκεια νέας στοχευμένης δράσης καθαρισμού της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Cleaningans, στο πλαίσιο του προγράμματος «Μικρές Παρεμβάσεις».

Παρά τη μοναδική φυσική ομορφιά του τοπίου, όπου τα πεύκα και η άμμος συναντούν τα γαλαζοπράσινα νερά της Χαλκιδικής, το συγκεκριμένο σημείο είχε μετατραπεί σε ένα πραγματικό «νεκροταφείο» απορριμμάτων από τη φετινή αλλά και από προηγούμενες τουριστικές και κατασκηνωτικές περιόδους.

2.500 λίτρα σκουπιδιών σε μόλις τρεις ώρες

Μέσα σε περίπου τρεις ώρες, τέσσερις εθελοντές της οργάνωσης μαζί με δύο εργαζόμενους του Δήμου Σιθωνίας κατάφεραν να συγκεντρώσουν και να απομακρύνουν 2.500 λίτρα απορριμμάτων.

Ανάμεσα στα πεύκα βρίσκονταν συσσωρευμένα χιλιάδες τενεκεδάκια αναψυκτικών και ποτών, ενώ μεταξύ των ευρημάτων καταγράφηκαν επίσης:

Μπαταρία αυτοκινήτου

Πλαστικά τμήματα από μηχανή

Ομπρέλες, στρώματα και καρεκλάκια θαλάσσης

Λοιπός εξοπλισμός κάμπινγκ και παραλίας

Πώς ξεκίνησε η παρέμβαση

Η κινητοποίηση ξεκίνησε από την ευαισθητοποίηση ενός κατοίκου της περιοχής, ο οποίος διατηρεί εξοχική κατοικία σε κοντινή απόσταση. Ο ίδιος ενημέρωσε την περιβαλλοντική οργάνωση, η οποία προχώρησε σε επιτόπια αξιολόγηση και στη συνέχεια στη διοργάνωση του καθαρισμού.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Σιθωνίας, του Προέδρου της Κοινότητας Σάρτης, Νίκου Τσαμούρη, καθώς και του Συλλόγου Τουριστικών Καταλυμάτων Σάρτης.

Συνεχίζονται οι δράσεις στη Σιθωνία

Όπως αναφέρει η οργάνωση, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί το πρώτο μέρος των αποτελεσμάτων από μια σειρά δράσεων που υλοποιήθηκαν τον Αύγουστο στον Δήμο Σιθωνίας, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα στοιχεία και από τις επόμενες παρεμβάσεις.

Το πρόγραμμα «Μικρές Παρεμβάσεις» των Cleaningans υλοποιείται σε συνεργασία με την Ierax Analytix και εστιάζει σε άμεσες δράσεις σε σημεία που συχνά μένουν εκτός προτεραιότητας, αποδεικνύοντας πως η συνεργασία πολιτών και φορέων μπορεί να μεταμορφώσει το φυσικό περιβάλλον.