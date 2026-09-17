Θεσσαλονίκη: 13χρονος απείλησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε 12χρονο στην αυλή σχολικού συγκροτήματος

Επεισόδιο μεταξύ δύο ανηλίκων σημειώθηκε σήμερα το πρωί στον αύλειο χώρο σχολικού συγκροτήματος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο έγινε γύρω στις 10:00 στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος στα Λαγκαδίκια, όταν ένας 13χρονος Ιρανός απείλησε ότι θα επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν 12χρονο από το Ιράκ. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως ο 13χρονος αποπειράθηκε να τραυματίσει με μαχαίρι τον έτερο ανήλικο τρεις φορές μέσα σε λίγη ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 13χρονος αφαίρεσε αρχικά μαχαίρι από παρακείμενο σούπερ μάρκετ, μπούκαρε στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος και απείλησε να επιτεθεί στο άλλο αγόρι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Έπειτα αφαίρεσε ένα ακόμα μαχαίρι από το ίδιο κατάστημα και προσπάθησε ξανά να επιτεθεί. Το γεγονός πως ούτε τη δεύτερη φορά δεν πέτυχε τον σκοπό του δεν τον πτόησε, αφού λίγο αργότερα μπήκε σε άλλο κατάστημα και έκλεψε ξανά ένα μαχαίρι, μπήκε για τρίτη φορά στον αύλειο χώρο του σχολείου με τις ίδιες προθέσεις.

Στο σημείο κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία και προχώρησε στη σύλληψη του 13χρονου. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο παιδιά διαμένουν με τις οικογένειές τους σε δομή μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή.