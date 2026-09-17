MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: “Το μαχαίρι πέρασε ξυστά από τον 12χρονο” – Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας για την επίθεση 13χρονου σε σχολείο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένας 13χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 12χρονο και προσπάθησε να τον τραυματίσει, μέσα στην αυλή σχολικού συγκροτήματος, συνελήφθη σήμερα το πρωί σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο έγινε γύρω στις 10:00 στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος στα Λαγκαδίκια, όταν ένας 13χρονος Ιρανός απείλησε ότι θα επιτεθεί με μαχαίρι σε έναν 12χρονο από το Ιράκ. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξε τραυματισμός ενώ ο 13χρονος επιχείρησε να αρπάξει για δεύτερη φορά μαχαίρι προκειμένου να επιτεθεί.

“Βλέπω ένα παιδάκι με άσπρη μπλούζα περνάει νευρικά. Εκεί στη γωνία βγάζει ένα σακουλάκι, είχε μαχαίρι. Βγήκε από ένα μαγαζί. Βλέπω το κρύβει πίσω στη μέση και κατηφορίζει για να πάει προς το σχολείο. Με το που φτάνει στην πόρτα, βγάζει το μαχαίρι και προχωράει. Εκεί στα δέκα μέτρα είναι τρία κοριτσάκι που τραβήχτηκαν μόλις είδαν το μαχαίρι. Με το που μπαίνει στο σχολείο κάνει αριστερά. Εκεί είχε ένα παιδάκι πιο μικρό και με το που το βλέπει φωνάζει έναν άλλο πιτσιρικά και κάνει την κίνηση να τον μαχαιρώσει. Του φώναξα άστον”, περιέγραψε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο οποίος επιχείρησε να κυνηγήσει τον ανήλικο και ήταν εκείνος που φέρεται να κάλεσε την Ελληνική Αστυνομία.

“Τον πέρασε ξυστά από την κοιλιά του”, είπε ακόμα ο αυτόπτης μάρτυρας σχετικά με τη σημερινή επίθεση του 13χρονου στον 12χρονο.

Όπως είπε, αν και οι καθηγητές κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν ο 13χρονος κατάφερε να ξεφύγει, μπούκαρε ξανά σε κατάστημα και άρπαξε για δεύτερη φορά μαχαίρι. Τελικά με την παρέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας ο 13χρονος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Την ίδια ώρα, μαθητής ανέφερε πως κι εκείνος δέχθηκε απειλές από τον 13χρονο χαρακτηρίζοντας απαράδεκτα τα όσα συνέβησαν σήμερα το πρωί στον αύλειο χώρο του σχολικού συγκροτήματος στα Λαγκαδίκια.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

ΙΣΑ: Ψευδείς οι αναφορές των δύο γιατρών ότι διέθεταν νόμιμα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Εντοπίστηκαν 13 παράνομοι μετανάστες στη Ψέριμο – Ο καθένας είχε πληρώσει 7.500€ για τη μεταφορά στην Ελλάδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αθήνα: Μηχανή παρέσυρε ανδρόγυνο με παιδάκι στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας – Τέσσερις τραυματίες

ΕΘΝΙΚΑ 20 ώρες πριν

F-16 Viper: Στην Πολεμική Αεροπορία το 60ό αναβαθμισμένο μαχητικό αεροσκάφος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Αθήνα: Νεκροί οι 3 επιβαίνοντες του αυτοκινήτου που ανετράπη στη Λ. Ποσειδώνος – Σε κρίσιμη κατάσταση οι 2 τραυματίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Συνταγματική Αναθεώρηση: Όλες οι διατάξεις πήραν το “διαβατήριο” για την επόμενη Βουλή – Καμία δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους