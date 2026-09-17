MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η τεχνολογία είναι βοηθός και σύμβουλος αλλά ποτέ αντικαταστάτης της ανθρώπινης κρίσης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο όπου πραγματοποίησε ομιλία για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη στον θεσμό.

Πρόκειται για εκδήλωση που δίνει το παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του θεσμού.

«Η τεχνολογία είναι βοηθός και σύμβουλος, αλλά ποτέ αντικαταστάτης της ανθρώπινης κρίσης. Το ερώτημα δεν είναι αν θα αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά με ποιον τρόπο και ποια ταχύτητα και ποιες δικλίδες ασφαλείας. Η τελική απόφαση παραμένει αδιαπραγμάτευτα στα χέρια, το μυαλό, την ενσυναίσθηση, την συνείδηση των δικαστών», ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού.

Επισήμανε επίσης ότι «στον κόσμο των προηγμένων μοντέλων της ΑΙ γίνεται συζήτηση για το αν μπορεί να έχει συνείδηση. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και χαίρομαι γιατί εδώ έχετε βρει ισορροπία ανάμεσα στη χρησιμότητα και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης ως ένας καταλύτης για τη βελτίωση, αλλά ποτέ αντικαταστάτης της κρίσης του δικαστή».

Τέλος, το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Κυριάκος Μητσοτάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Συγκινεί η Ελένη Γιαννατσούλια: “Θα προτιμούσα να ζει ο Γιώργος Μαζωνάκης και ας μην ξανατραγουδούσε ποτέ τραγούδια μου”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση με αναστολή σε νεαρό για τον ομαδικό ξυλοδαρμού μαθητή στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης το 2022

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Φίτζι: Το νησιωτικό έθνος κήρυξε κατάσταση εθνικής κρίσης για τον ιό HIV έπειτα από τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ώρες πριν

Ο Δήμος Καλαμαριάς ζητά την επαναφορά της γραμμής “6” του ΟΑΣΘ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

“Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα” λένε πηγές του υπ. Υποδομών και Μεταφορών για τις αλλαγές στα κόμιστρα των ταξί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Ταξί: Αυξάνονται οι χρεώσεις από και προς τα αεροδρόμια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα