Κυριάκος Μητσοτάκης: Η τεχνολογία είναι βοηθός και σύμβουλος αλλά ποτέ αντικαταστάτης της ανθρώπινης κρίσης

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο όπου πραγματοποίησε ομιλία για τις νέες τεχνολογίες και την τεχνητή νοημοσύνη στον θεσμό.

Πρόκειται για εκδήλωση που δίνει το παρών ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του θεσμού.

«Η τεχνολογία είναι βοηθός και σύμβουλος, αλλά ποτέ αντικαταστάτης της ανθρώπινης κρίσης. Το ερώτημα δεν είναι αν θα αξιοποιήσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά με ποιον τρόπο και ποια ταχύτητα και ποιες δικλίδες ασφαλείας. Η τελική απόφαση παραμένει αδιαπραγμάτευτα στα χέρια, το μυαλό, την ενσυναίσθηση, την συνείδηση των δικαστών», ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού.

Επισήμανε επίσης ότι «στον κόσμο των προηγμένων μοντέλων της ΑΙ γίνεται συζήτηση για το αν μπορεί να έχει συνείδηση. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και χαίρομαι γιατί εδώ έχετε βρει ισορροπία ανάμεσα στη χρησιμότητα και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης ως ένας καταλύτης για τη βελτίωση, αλλά ποτέ αντικαταστάτης της κρίσης του δικαστή».

Τέλος, το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.