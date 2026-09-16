Θεσσαλονίκη: Πεζοδρομείται την Κυριακή η Λεωφόρος Νίκης – Ποιες ώρες

Πεζοδρομείται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Λεωφόρος Νίκης στο κέντρο της πόλης, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που εορτάζεται από σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομου Νικηφορίδη, η πεζοδρόμηση θα τεθεί σε ισχύ από τις 15:30 μέχρι τις 20:30.

Την ίδια ημέρα ο δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος «Φίλοι της Νέας Παραλίας» διοργανώνουν στις 18:00 την εκδήλωση «Νέα Παραλία – Νέα Πασαρέλα 12 – Μόνο Ανακύκλωση» με τίτλο «Cosmo.Polis» στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία, ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και την πλατεία Ελευθερίας.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, η φετινή εκδήλωση αντλεί έμπνευση από την πολυπολιτισμική ιστορία της Θεσσαλονίκης στο μεταίχμιο του 19ου και του 20ού αιώνα. Την περίοδο εκείνη, η Θεσσαλονίκη αποτελούσε σπουδαίο κέντρο εμπορίου, πολιτισμού, πολιτικής και πνευματικής ζωής, με τους δρόμους της να πλημμυρίζουν από τις μυρωδιές των ανατολίτικων μπαχαρικών και τις ευρωπαϊκές αρωματικές νότες.

Η φετινή πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό γεγονός: στην πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου 1908 στο θερινό θέατρο του Λευκού Πύργου, με κεντρικό θέμα τα δικαιώματα των γυναικών.

Αυτό το ταξίδι στο παρελθόν ανοίγει ένα παράθυρο δημιουργίας για τους σχεδιαστές. Μέσα από την αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων ή μεταχειρισμένων υλικών, καθώς και μέσα από τα χρώματα και τις γραμμές των ρούχων τους, οι δημιουργοί αποτυπώνουν τη συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση των πολιτισμών που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της πόλης.

Φέτος επιλέχτηκε ο τίτλος «Cosmo-polis» για τη φετινή εκδήλωση, θέλοντας να τιμήσουν μια πόλη που αγκάλιασε διαφορετικές κουλτούρες και αποτελεί διαχρονικό παράδειγμα συμβίωσης. Μέσα από τη μόδα και με οδηγό τις ενδυματολογικές επιρροές εκείνης της εποχής, οι διοργανωτές φιλοδοξούν να υπενθυμίσουν στο κοινό ότι «η διαφορετικότητα αποτελεί πηγή πλούτου».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πρόδρομου Νικηφορίδη:

Πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 15:30-20:30. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας εορτάζεται από σήμερα μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Την Κυριακή στις 18:00 Νέα Παραλία Νέα Πασαρέλα στην πεζοδρομημένη Παλιά Παραλία και την Τρίτη 22/8 11:00-15:00 διαδημοτικη ημερίδα στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης για την κινητικότητα