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Τουρκία: Δεκάδες συλλήψεις σε διαδηλώσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας – “Ζήτω η ζωή, όχι στο μίσος”

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THESTIVAL TEAM

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Νέες συλλήψεις δεκάδων διαδηλωτών σήμερα στην Τουρκία, στο πλαίσιο της διευρυμένης επιχείρησης του κράτους κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας της γειτονικής χώρας.

Παράλληλα σημειώθηκαν συγκρούσεις και επεισόδια με την αστυνομία.

Οι αρχές στην Τουρκία συνέλαβαν την Τρίτη τουλάχιστον 150 διαδηλωτές υπέρ των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+, μετά την επέμβαση της αστυνομίας σε συγκέντρωση έξω από το δικαστικό μέγαρο Τσαγκλαγιάν της Κωνσταντινούπολης.

Εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τις πρόσφατες συλλήψεις μελών της κοινότητας, τόνισαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters και στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι νέες συλλήψεις αποτελούν την τελευταία κλιμάκωση μιας εκστρατείας των τουρκικών αρχών, σε αυτό που οργανώσεις δικαιωμάτων και μέλη της αντιπολίτευσης περιγράφουν ως διευρυνόμενη εκστρατεία κατά της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Οι αρχές την περασμένη εβδομάδα έκαναν εφόδους σε γραφεία συλλόγων, να μπλοκάρουν ιστότοπους και να φυλακίζουν υπόπτους σε πολλές επαρχίες.

Την Τρίτη, μια ομάδα είχε συγκεντρωθεί για να προβεί σε δηλώσεις προς μέσα ενημέρωσης, αλλά η αστυνομία τους εμπόδισε να το πράξουν έξω από το δικαστικό μέγαρο.

Οι διαδηλωτές, που κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Το να είσαι ΛΟΑΤΚΙ+ και να οργανώνεσαι δεν είναι έγκλημα», φώναζαν συνθήματα όπως «Ζήτω η ζωή, ενάντια στο μίσος», καθώς η αστυνομία ξεκινούσε την επέμβασή της εναντίον τους.

Η διαμαρτυρία έρχεται έπειτα από σαρωτικές εφόδους με στόχο ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις σε πολλές τουρκικές επαρχίες, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής», η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, αποσκοπεί στην προστασία των παιδιών και των οικογενειακών αξιών.

Ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μάικλ Ο’ Φλάχερτι εξέφρασε την ανησυχία του για τις συλλήψεις, τις εφόδους και τους περιορισμούς στο διαδίκτυο με στόχο τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Επίτροπος τόνισε ότι οι αναφορές σε «οικογενειακές αξίες» ή στην «προστασία των παιδιών» δεν μπορούν από μόνες τους να δικαιολογήσουν περιορισμούς στα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζήτησε την απελευθέρωση όσων κρατούνται λόγω της δράσης τους υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της κοινωνίας των πολιτών. Τη Δευτέρα (14/09) η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε και αυτή την ανησυχία της μετά τις «πρόσφατες συλλήψεις και τις νομικές διαδικασίες που κινήθηκαν εναντίον ακτιβιστών ΛΟΑΤΚΙ+ στην Τουρκία».

Το περασμένο 24ωρο, τουρκικό δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση 16 ατόμων εν αναμονή της δίκης τους στην επαρχία της δυτικής Τουρκίας Σμύρνη, στο πλαίσιο της εν λόγω επιχείρησης, ανακοίνωσε η τοπική εισαγγελία.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, δήλωσε στις 13 Σεπτεμβρίου ότι οι έρευνες, που συντονίζονται από εισαγγελείς στην Κωνσταντινούπολη, την Άγκυρα, τη Σμύρνη, το Αϊδίνιο και τη Μερσίνα, στρέφονται εναντίον 162 υπόπτων, εννέα ενώσεων και 13 επιχειρήσεων σε 15 επαρχίες. Ο υπουργός δεσμεύτηκε να συνεχίσει αυτή την εκστρατεία, αδιαφορώντας για τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αρχές συνέλαβαν τουλάχιστον 26 άτομα στην Κωνσταντινούπολη και 21 στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και πραγματοποίησαν εφόδους σε γραφεία ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεων. Οι τουρκικές αρχές έχουν επίσης αποκλείσει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες και λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκουν σε διάφορες ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις, ιδιώτες και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού X του παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας στην Τουρκία.

Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM, βασικός παράγοντας στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ της Άγκυρας και των Κούρδων μαχητών του PKK, καταδίκασε την καταστολή κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την ώρα που ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προωθεί την εκστρατεία «Δεκαετία της Οικογένειας και του Πληθυσμού» που έχει στόχο την αντιμετώπιση της μείωσης του ποσοστού των γεννήσεων και τον γηράσκοντα πληθυσμό.

Η ομοφυλοφιλία δεν τιμωρείται ποινικά στην Τουρκία, όμως η ομοφοβία είναι ευρέως διαδεδομένη μέχρι και στην κορυφή του κράτους, καθώς ο Ερντογάν χαρακτηρίζει τακτικά «διεστραμμένους» τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ και τα κατηγορεί ότι ευθύνονται για τη μείωση των γεννήσεων.

Τουρκία

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