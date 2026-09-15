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Μπλόκο από ΔΕΑΒ και ΕΛ.ΑΣ. στην μετακίνηση οπαδών του ΠΑΟΚ σε Περιστέρι και Αγρίνιο

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Χωρίς κερκίδα ανοιχτή για τους φιλοξενούμενους οπαδούς του ΠΑΟΚ θα διεξαχθούν τα δύο επόμενα παιχνίδια των «ασπρόμαυρων» με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για το Κύπελλο και τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο για το Πρωτάθλημα.

Η απόφαση ελήφθη μετά το μπλόκο που έβαλαν τόσο η ΔΕΑΒ, όσο και η Αστυνομία, που έκαναν αρνητική εισήγηση στην προοπτική να βρεθούν στο γήπεδο οπαδοί του Δικεφάλου.

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, για το Πρωτάθλημα, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ είχε να κληθεί να πληρώσει συνολικά 45.000 ευρώ πρόστιμο. Τα 15.000 ευρώ είχαν επιβληθεί από την πειθαρχική επιτροπή της Λίγκας και οι 30.000 από την ΔΕΑΒ που στην ανακοίνωσή της είχε κάνει λόγο για «φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας που προέβησαν σε εκτεταμένες φθορές στην ανωτέρω αθλητική εγκατάσταση και συνεπλάκησαν με τις εκεί παριστάμενες αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς πρόκληση τραυματισμών».

Πηγή: metrosport.gr

ΠΑΟΚ

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