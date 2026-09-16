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Θεσσαλονίκη: Έρχεται η “Γιορτή Σπανακιού” στην Αγία Παρασκευή Θέρμης

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Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Παρασκευής του Δήμου Θέρμης διοργανώνει τη «Γιορτή Σπανακιού 2026», το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο – Πλατεία της Κοινότητας Αγίας Παρασκευής, με ώρα έναρξης 8:30 μ.μ. Την εκδήλωση συνδιοργανώνει/στηρίζει ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Άνω Σαγήνης – «Το Λεοντάρι».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, η «Γιορτή Σπανακιού» αναδεικνύει ένα αγαπημένο υλικό της ελληνικής διατροφικής παράδοσης και φέρνει στο προσκήνιο τις γεύσεις της τοπικής κουζίνας. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακές γεύσεις με πρωταγωνιστή το σπανάκι, σε ένα όμορφο περιβάλλον που συνδυάζει τη γαστρονομία με τη διασκέδαση. Ιδιαίτερη θέση στη γιορτή έχει η παραδοσιακή σπανακόπιτα, που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ελληνικής σπιτικής κουζίνας και της παράδοσης που περνά από γενιά σε γενιά. Το πρόγραμμα της βραδιάς θα πλαισιωθεί από μουσική, δημιουργώντας μια αυθεντική ατμόσφαιρα γιορτής.

Η εκδήλωση αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία για την ανάδειξη της τοπικής παράδοσης και της συλλογικής δράσης των πολιτιστικών φορέων της περιοχής.

Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκη

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