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Τραγωδία στη Γάζα: 10 νεκροί και πάνω από 60 αγνοούμενοι σε κατάρρευση πολυκατοικίας

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THESTIVAL TEAM

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Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 άλλων, μετά την κατάρρευση εξαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας.

Σωστικά συνεργεία ανασύρουν επιζώντες από το κτίριο που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς κραυγές για βοήθεια αντηχούν κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έξι οικογένειες φέρεται να έχουν παγιδευτεί κάτω από τόνους τσιμέντου.

Πλάνα που επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera έδειχναν ομάδες διάσωσης να τραβάνε μικρά παιδιά από τα ερείπια, συνεργαζόμενες με κατοίκους που έσκαβαν με τα χέρια τους το πρωί της Τετάρτης.

«Τα πτώματα οκτώ μαρτύρων, ανάμεσα στους οποίους παιδιά, και 15 τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια πολυκατοικίας έξι ορόφων που κατέρρευσε στο δυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας», δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας πολιτικής άμυνας, Μαχμούντ Μπασάλ.

«Αγνοείται η τύχη περισσότερων από 60 ανθρώπων κάτω από τα συντρίμμια», πρόσθεσε η πηγή αυτή, υπογραμμίζοντας ότι το κτίριο «είχε υποστεί δομικές ζημιές εξαιτίας πολλαπλών ισραηλινών πληγμάτων στη διάρκεια του πολέμου».

Η πλειονότητα των πολυκατοικιών στη λωρίδα της Γάζας έχουν καταστραφεί από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 από το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, που διεξήχθη από το έδαφος της Γάζας.

Ο πόλεμος στη Γάζα στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 73.000 Παλαιστινίους και 174.000 άλλοι τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς και οι αριθμοί που ανακοινώνει θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Λωρίδα της Γάζας

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