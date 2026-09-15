Δημογλίδου για Αλκέτ Ριζάι: Αναζητείται σε όλη χώρα – Είχε λάβει 16 άδειες και δεν είχε παραβιάσει καμία

Σε όλη την Ελλάδα αναζητούν οι Αρχές τον βαρυποινίτη, Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος θεωρείται δραπέτης, καθώς δεν έχει επιστρέψει ως όφειλε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια, την οποία είχε λάβει, σύμφωνα με όσα δήλωσε μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Δεν έχουμε ενημέρωση ότι έχει επιστρέψει. Τουλάχιστον από χθες το πρωί που θα έπρεπε να επιστρέψει κανονικά στις 8:00 το πρωί, ως όφειλε, δεν έχει επιστρέψει. Γι’ αυτό ακριβώς και συνεχίζει να αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία», ανέφερε η κυρία Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, ανέφερε ότι ο Αλκέτ Ριζάι είχε λάβει 16 άδειες τα τελευταία χρόνια με απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου «και μάλιστα όπως έχουμε ενημερωθεί, δεν είχε παραβιάσει καμία από αυτές τις άδειες».

Η αναζήτηση του βαρυποινίτη σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου ξεκίνησε επειδή οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι συνδέεται και με το περιστατικό με πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο «χωρίς ακόμα να έχει ξεκαθαρίσει ο τρόπος με τον οποίο τραυματίστηκαν δυο άνθρωποι από αυτό το περιστατικό είναι σε εξέλιξη έρευνα».

Τέλος ανέφερε ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί πού βρίσκεται ο δραπέτης και γι’ αυτό ακριβώς και αναζητείται σε όλη τη χώρα.

«Θα μπορούσε να βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουν ενημερωθεί οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη χώρα», κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Ερευνάται πιθανή εμπλοκή στους πυροβολισμούς στην Ανάβυσσο

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν σε ποιον βαθμό ο Ριζάι εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από beach bar στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κάποια στιγμή, όταν ο περισσότερος κόσμος είχε αποχωρήσει από το κατάστημα, ο ιδιοκτήτης χαμήλωσε τη μουσική.

Ο Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο μαζί με δύο φίλους του, βγήκε στο πάρκινγκ και έβαλε δυνατά τη μουσική από το αυτοκίνητο. Ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και τους έκανε παρατήρηση, καθώς φοβήθηκε ότι από τον θόρυβο θα κληθεί η Αστυνομία.

Ακολούθησε συμπλοκή, ενώ στη συνέχεια βγήκαν έξω και άλλα άτομα από την επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, σύμφωνα με την περιγραφή του περιστατικού, ο Αλκέτ Ριτζάι φέρεται να τράβηξε όπλο για εκφοβισμό, πυροβολώντας στον αέρα. Τότε ένας Αφγανός, ο οποίος βγήκε από το κατάστημα και φέρεται να εργαζόταν εκεί ως «προστασία», πυροβόλησε προς το μέρος του.

Οι πυροβολισμοί, ωστόσο, είχαν ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι δύο εργαζόμενοι της επιχείρησης.

Ο Αλκέτ Ριτζάι και οι δύο φίλοι του μπήκαν στο αυτοκίνητο και απομακρύνθηκαν από το σημείο. Από το σημείο διέφυγε και ο Αφγανός που φέρεται να πυροβόλησε, ο οποίος επίσης αναζητείται από τις αρχές.

Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του

Για το περιστατικό έχουν μέχρι στιγμής συλληφθεί ο 41χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και η 39χρονη σύζυγός του.

Σε βάρος της 39χρονης αποδίδονται κατηγορίες για ψευδή κατάθεση, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Ο ιδιοκτήτης, επιπλέον, κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης.