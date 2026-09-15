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Θεσσαλονίκη: Βετεράνοι αστέρες και πλήθος κόσμου στη γιορτή των 100 ετών από την ίδρυση της ΕΠΟ – Δείτε εικόνες και βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Στη Θεσσαλονίκη και την Πλατεία Αριστοτέλους γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της η ΕΠΟ.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, σε μια σειρά από εορταστικές δράσεις συμμετέχουν βετεράνοι αστέρες, πλήθος κόσμου και παιδιών, με το αναπτυξιακό φεστιβάλ Football in Schools.

Από το μεσημέρι της Τρίτης στην πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης το σκηνικό έχει αλλάξει, θυμίζοντας έντονα ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Βετεράνοι αστέρες και μεγάλες προσωπικότητες του ελληνικού και του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου συνυπάρχουν με δεκάδες παιδιά στο πλαίσιο του αναπτυξιακού φεστιβάλ Football in Schools, θυμίζοντας πως όλα ξεκινούν από τις μικρές ηλικίες για τα αγόρια και τα κορίτσια.

Δείτε βίντεο του thestival.gr:

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 60 αγόρια και κορίτσια από σχολεία της Θεσσαλονίκης, αλλά και μεγάλες ποδοσφαιρικές μορφές όπως οι Όλιβερ Μπίρχοφ, Κριστιάν Καρεμπέ, Αλιόσα Ασάνοβιτς, Ναντίν Κέσλερ, Θοδωρής Ζαγοράκης, Άγγελος Μπασινάς, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Δήμητρα Παντελιάδου, ενώ παρίστανται ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο Γενικός Γραμματέας, Θεόδωρος Θεοδωρίδης και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης.

Δείτε εικόνες του Intime:

ΕΠΟ Θεσσαλονίκη

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