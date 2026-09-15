Αρνείται τα πάντα η γιατρός για τον θάνατο του Μαζωνάκη: “Δεν υπήρχε δόλος, έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου”

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης (15/9), μετά από περισσότερες από οκτώ ώρες, η μαραθώνια απολογία της γιατρού Ι. Γ. ενώπιον του ανακριτή, στο πλαίσιο της έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αναφέρει το protothema.gr, η γιατρός φέρεται να επέμεινε στη μέχρι σήμερα γνωστή υπερασπιστική της γραμμή, υποστηρίζοντας ότι τα κρίσιμα γεγονότα σημειώθηκαν μετά τις 16:00.

Συγκεκριμένα, η γιατρός φέρεται να υποστηρίζει ενώπιον του ανακριτή ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή μετά τις 4 το απόγευμα. Παράλληλα, αρνείται ότι είχε οποιονδήποτε δόλο και υποστηρίζει ότι δεν επιδίωξε να βλάψει τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Επίσης κατά την απολογία της ανέφερε ότι έπραξε τα δέοντα και ότι έκανε όσα προέβλεπε η επιστήμη της και η δεοντολογία.

Η γιατρός φέρεται ακόμη να αποδίδει τα όσα ακολούθησαν (από την κατάσταση πανικού του κρίσιμου 49′ από το αλέρτ του μηχανήματος μέχρι και την κλήση στο ΕΚΑΒ) στην κατάσταση πανικού που, όπως υποστηρίζει, επικράτησε μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η γιατρός δέχθηκε βροχή ερωτήσεων από τον ανακριτή με την ίδια να αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα.

Από την πλευρά του, ο γιατρός και σύζυγός της φέρεται να διαχωρίζει πλήρως τη θέση του από τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστηρίζει ότι δεν ήταν παρών κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ότι ενημερώθηκε μετά τις 16:00 και ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ιατρείο του με δικό του πελάτη.

Όταν ολοκληρωθούν και οι δύο απολογίες αναμένεται η διάσκεψη ανακριτή και εισαγγελέα προκειμένου να ληφθεί η απόφαση αν θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.