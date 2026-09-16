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Φωτιά τώρα στη Ζάκυνθο, επιχειρούν 6 αεροσκάφη

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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη νήσο Ζάκυνθο.

Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Για την κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ζάκυνθος

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