Φωτιά τώρα στη Ζάκυνθο, επιχειρούν 6 αεροσκάφη

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη νήσο Ζάκυνθο.

Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Για την κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.