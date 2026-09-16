Φωτιά τώρα στη Ζάκυνθο, επιχειρούν 6 αεροσκάφη
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THESTIVAL TEAM
Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη νήσο Ζάκυνθο.
Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Για την κατάσβεση συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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