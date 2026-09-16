Λουιζιάνα: 47χρονος δολοφόνησε τέσσερα μέλη μιας οικογένειας – Του ξέφυγε ένας εξάχρονος που έτρεξε και ζήτησε βοήθεια

Για τη δολοφονία τεσσάρων μελών μιας οικογένειας στη Λουιζιάνα κατηγορείται ένας 47χρονος άνδρας, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Από την επίθεση τραυματίστηκε σοβαρά και ένα αγόρι μόλις έξι ετών, το οποίο, παρά τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, κατάφερε να βγει από το σπίτι και να ζητήσει βοήθεια από τους γείτονες.

Ο Κέιγκαν Τζουντ Σολέ συνελήφθη για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Χούμα της Λουιζιάνα, περίπου 100 χιλιόμετρα από τη Νέα Ορλεάνη. Την Τρίτη, αφού πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί μετά τον εντοπισμό του, συνελήφθη επισήμως, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τερεμπόν.

Ο 47χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τη Βέρνα Μέι Βερντίν, τα παιδιά της, Λίθα Βερέ και Πολ Βερέ, καθώς και τη σύντροφο του Πολ, Κρίσι Λιν Παρφέ, μέσα σε σπίτι στη γειτονιά Ashland Drive.

Σύμφωνα με συγγενή των θυμάτων, ο φερόμενος ως δράστης γνώριζε την οικογένεια και ήταν πατέρας ενός από τα παιδιά της.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Σολέ περίπου στις 10:30 το πρωί της Κυριακής, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό που διήρκεσε αρκετές ώρες. Αρχικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Όταν πήρε εξιτήριο την Τρίτη, συνελήφθη αμέσως και σε βάρος του απαγγέλθηκαν τέσσερις κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και μία για απόπειρα ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού.

Σε φωτογραφία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, ο Σολέ εμφανίζεται με μπλε νοσοκομειακή ενδυμασία και το αριστερό του χέρι σε γύψο, ενώ συνοδεύεται από αστυνομικούς.

Η Βέρνα Βερντίν, προγιαγιά του εξάχρονου, ζούσε στο κεντρικό σπίτι μαζί με την κόρη της, Λίθα, ενώ ο Πολ και η σύντροφός του Κρίσι διέμεναν σε τροχόσπιτο στην πίσω αυλή.

Το εξάχρονο αγόρι δέχθηκε και το ίδιο πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά, ωστόσο παρά τα τραύματά του, κατάφερε να φύγει από το σημείο και να αναζητήσει βοήθεια από τους γείτονες.

👮Suspect in Custody after 4 People Stabbed to death, Child Wounded in HoumaKaegan Jude Solet(47) has been arrested and official booking charges and formal indictments are still pending He is the prime suspect linked to a quadruple homicide in Houma, Louisiana.The Terrebonne Parish Sheriff’s Office first labeled Solet as a person of interest as the investigation progressed, deputies discovered four deceased adults in two adjacent residences. The inquiry remains ongoing as detectives continue to collect evidence. — American Crime Stories (@AmericanCrime01) September 13, 2026

«Ήξερε ότι ήταν τραυματισμένος, αλλά το μόνο που τον απασχολούσε ήταν να βεβαιωθεί ότι κάποιος γνώριζε πως η οικογένειά του βρισκόταν σε κίνδυνο», δήλωσε συγγενής της οικογένειας.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί κοντά στο σπίτι και στη συνέχεια μπήκαν στην κατοικία, όπου βρήκαν τους τέσσερις ενήλικες νεκρούς.

Ο 6χρονος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Συγγενείς του τον αποκαλούν «σούπερ ήρωα» για το γεγονός ότι κατάφερε, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, να ζητήσει βοήθεια.

«Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε για το αγοράκι μου όσο αναρρώνει. Είναι τόσο δυνατός και πραγματικός μαχητής. Αυτή τη στιγμή είναι σταθερός. Ευχαριστώ όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μας», έγραψε ο πατέρας του σε ανάρτησή του στο Facebook.

Η Λίθα Βερέ ήταν μητέρα επτά παιδιών, τεσσάρων ενηλίκων και τριών ανηλίκων.

«Αυτή η τραγωδία έχει αφήσει την οικογένεια Βερέ αντιμέτωπη με αδιανόητο πόνο, αβεβαιότητα και δυσκολίες», αναφέρει συγγενής τους σε σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που δημιουργήθηκε για την οικογένεια.

«Η απώλεια είναι ιδιαίτερα βαριά για τα ανήλικα παιδιά της Λίθα, τα οποία καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν ξαφνικά την απώλεια της μητέρας, της γιαγιάς και του θείου τους ταυτόχρονα».

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει την ακριβή ώρα κατά την οποία φέρεται να ξεκίνησε η επίθεση.

Η αστυνομία έχει ζητήσει από τους κατοίκους της περιοχής να παραδώσουν τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας που καταγράφηκε από τις 18:30 το Σάββατο έως τις 10:30 το πρωί της Κυριακής και θα μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνα.

Ο Σολέ κρατείται στο σωφρονιστικό κατάστημα της κομητείας Τερεμπόν χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Σημειώνεται πως ο 47χρονος είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και στο παρελθόν για δύο διαφορετικές υποθέσεις επιθέσεων με μαχαίρι στην ίδια περιοχή, μία από τις οποίες είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα.

Τον Ιανουάριο του 2019 είχε κατηγορηθεί για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι ενός άστεγου, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στη Χούμα με πολλαπλά τραύματα. Ωστόσο, σώμα ενόρκων δεν προχώρησε στην απαγγελία κατηγορίας σε βάρος του, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2019, ο Σολέ συνελήφθη ξανά και κατηγορήθηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όταν μία γυναίκα βρέθηκε μέσα σε δωμάτιο μοτέλ μέσα σε λίμνη αίματος.

Η 59χρονη Σίντι Μπουντρό φέρεται να επαναλάμβανε στους διασώστες «μη με αφήσετε να πεθάνω» την ώρα που της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα κατηγόρησε τον Σολέ ότι αρχικά της επιτέθηκε με μπουκάλι κρασιού και στη συνέχεια τη μαχαίρωσε πολλές φορές. Οι εισαγγελείς είχαν επικαλεστεί ως αποδεικτικά στοιχεία υλικό από κάμερες ασφαλείας, καθώς και DNA του Σολέ που εντοπίστηκε μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Παρά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο 47χρονος αθωώθηκε για την υπόθεση τον Νοέμβριο του 2023.