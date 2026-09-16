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Εντοπίστηκαν 13 παράνομοι μετανάστες στη Ψέριμο – Ο καθένας είχε πληρώσει 7.500€ για τη μεταφορά στην Ελλάδα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Δεκατρείς παράνομοι μετανάστες εντοπίστηκαν το πρωί της Τετάρτης (16/9) στις βόρειες ακτές της Ψερίμου, μετά από ενημέρωση που έλαβε η το Λιμενικό της Καλύμνου για την παρουσία ταχύπλοου σκάφους στην περιοχή.

Στο σημείο μετέβη άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο εντόπισε τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και επτά ανήλικους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Καλύμνου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν στις αρμόδιες Αρχές, είχαν ξεκινήσει τις πρώτες πρωινές ώρες από την περιοχή Τουργκούτ Ρέις της Τουρκίας. Όπως ανέφεραν, ο κυβερνήτης του ταχύπλοου τους αποβίβασε στην Ψέριμο και στη συνέχεια αναχώρησε με κατεύθυνση προς τις τουρκικές ακτές.

Όπως ανέφεραν ο καθένας είχε καταβάλει το ποσό των 7.500 ευρώ για τη μεταφορά του στην Ελλάδα.

Παράνομοι Μετανάστες Ψέριμος

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