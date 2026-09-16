Θεσσαλονίκη: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Κολχικό Λαγκαδά

Οριοθετήθηκε περίπου στις 17:00 σήμερα το απόγευμα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχείρησαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί έξι αεροσκάφη κι ένα ελικόπτερο, ενώ το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνέδραμε ο Δήμος Λαγκαδά με υδροφόρες.