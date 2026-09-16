MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά δεν απειλεί προς το παρών οικίες ή υποδομές.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτήν την στιγμή επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:00.

Επίσης ο Δήμος Λαγκαδά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΔΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Ζάκυνθος: Αγνοείται 62χρονη τουρίστρια στην περιοχή του Αλυκανά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 38 λεπτά πριν

Απίστευτο περιστατικό στα Χανιά: Ξέχασαν παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό για 5 ώρες, βρέθηκαν σε τραγική κατάσταση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση πυρομαχικών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου από τον βυθό της Ιεράπετρας

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Γκουτέρες: Δεν θα υπάρξει συνάντηση 3+1 ή 5+1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Συνελήφθη 16χρονος Αιγύπτιος για το μαχαίρωμα 21χρονου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΕΛ.Α.Σ: Αυξήσεις χωρίς τέλος στις τιμές των ακινήτων