Φωτιά στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν 7 εναέρια μέσα
Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά δεν απειλεί προς το παρών οικίες ή υποδομές.
Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτήν την στιγμή επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 14:00.
Επίσης ο Δήμος Λαγκαδά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΔΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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