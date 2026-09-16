Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Ζάκυνθο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη νήσο Ζάκυνθο.
Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη.
Για την κατάσβεση συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη νήσο Ζάκυνθο. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 6 Α/Φ . Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2026
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