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Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Ζάκυνθο

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Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξύγκια στη νήσο Ζάκυνθο.

Κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Για την κατάσβεση συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ζάκυνθος Φωτιά

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