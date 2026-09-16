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Κουτσούμπας: Ανούσια η κοκορομαχία Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, αλλά αυτοί είστε

Intime
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Με κριτική διάθεση απέναντι σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο ΓΓ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη συζήτηση που διεξάγεται στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ενόψει της δεύτερης ψηφοφορίας που αναμένεται το απόγευμα.

Ο κ. Κουτσούμπας, που πήρε τον λόγο μετά την κόντρα του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, σχολίασε ότι πολιτική σύγκρουση ήταν μια «ανούσια κοκορομαχία» που, όπως υποστήριξε, προσπάθησαν να στήσουν και που«δεν τους βγήκε»

«Άκουσα και διάφορους άλλους να μιλάνε περί ανέμων και υδάτων. Εδώ ισχύει αυτό που λέω επανειλημμένως: Αλλά αυτοί είστε», είπε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας μία φράση του που έχει διακινηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επιτέθηκε τόσο στην κυβέρνηση όσο και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με φόντο, ανάμεσα στα άλλα, την αναθεώρηση του άρθρου 16, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ πως σκοπεύει να την υπερψηφίσει στην επόμενη Βουλή. Αιχμές άφησε και για τον Αλέξη Τσίπρα, επισημαίνοντας ότι«δεσμεύεται στα κοράκια της ιδιωτικής Παιδείας, λέγοντάς τους “ε, ό,τι έγινε, έγινε”».

Δημήτρης Κουτσούμπας

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