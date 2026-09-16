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Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο Πλατύ – Λάρισα λόγω φωτιάς στην Κατερίνη

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THESTIVAL TEAM

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Σε διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πλατύ – Λάρισα, καθώς και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μαυρονέρι – Αλυκές, προχώρησε από τις 16:42 η Hellenic Train κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον των γραμμών στην περιοχή της Κατερίνης.

Η αμαξοστοιχία 1559, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα, παραμένει ακινητοποιημένη στον Σταθμό της Κατερίνης με 86 επιβάτες. Για την εξυπηρέτησή τους, η εταιρεία έχει δρομολογήσει λεωφορεία που θα πραγματοποιήσουν τη μεταφορά τους από την Κατερίνη προς τη Λάρισα.

Λόγω της πυρκαγιάς επηρεάζονται άμεσα:

  • Τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.
  • Τα δρομολόγια του κεντρικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα, όπου αναμένονται καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκατάσταση τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και τον ΟΣΕ για την ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται νεότερη ανακοίνωση.

Κατερίνη

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