Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο Πλατύ – Λάρισα λόγω φωτιάς στην Κατερίνη

Σε διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Πλατύ – Λάρισα, καθώς και της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Μαυρονέρι – Αλυκές, προχώρησε από τις 16:42 η Hellenic Train κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του ΟΣΕ, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον των γραμμών στην περιοχή της Κατερίνης.

Η αμαξοστοιχία 1559, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα, παραμένει ακινητοποιημένη στον Σταθμό της Κατερίνης με 86 επιβάτες. Για την εξυπηρέτησή τους, η εταιρεία έχει δρομολογήσει λεωφορεία που θα πραγματοποιήσουν τη μεταφορά τους από την Κατερίνη προς τη Λάρισα.

Λόγω της πυρκαγιάς επηρεάζονται άμεσα:

Τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη.

στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη. Τα δρομολόγια του κεντρικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα, όπου αναμένονται καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκατάσταση τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και τον ΟΣΕ για την ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται νεότερη ανακοίνωση.