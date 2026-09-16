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Ενημέρωση και μέτρα πρόληψης για τον ιό του Δυτικού Νείλου από τον Δήμο Καλαμαριάς

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Ο Δήμος Καλαμαριάς, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την καταγραφή κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην περιοχή, ενημερώνει τους πολίτες για την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης και ατομικής προστασίας από τα κουνούπια.

Μέτρα ατομικής προστασίας

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι πολίτες πρέπει να λαμβάνουν συστηματικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια και ιδιαίτερα:

  • να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά σώματος και χώρου, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης,
  • να προτιμούν κατάλληλα ρούχα που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος,
  • να χρησιμοποιούν σίτες σε πόρτες και παράθυρα και, όπου απαιτείται, κουνουπιέρες,
  • να απομακρύνουν στάσιμα νερά από αυλές, μπαλκόνια, γλάστρες, δοχεία και άλλα σημεία όπου μπορεί να αναπαράγονται κουνούπια,
  • να λαμβάνουν αυξημένα μέτρα προστασίας κατά τις ώρες που παρατηρείται μεγαλύτερη δραστηριότητα των κουνουπιών.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στην προστασία των ηλικιωμένων και των ατόμων με υποκείμενα νοσήματα, καθώς αποτελούν ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση.

Ο Δήμος Καλαμαριάς βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές και περιφερειακές αρχές, παρακολουθεί τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη ή πρόσθετο μέτρο που τυχόν απαιτηθεί.

Δήμος Καλαμαριάς Ιός του Δυτικού Νείλου

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