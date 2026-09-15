Ρεπουμπλικάνος βουλευτής ζητά την παραπομπή του Χέγκσεθ για τον πόλεμο στο Ιράν

Ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι ζήτησε σήμερα την άσκηση δίωξης στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Το ψήφισμα για την παραπομπή του Χέγκσεθ σε δίκη είναι απίθανο να εγκριθεί, όμως η κίνηση αυτή από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή του Κεντάκι μπορεί να οδηγήσει σε ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση για ορισμένους από τους συναδέλφους του, καθώς ετοιμάζονται για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Όλο το υπουργείο είναι ενωμένο πίσω από το όραμα του υπουργού και θα συνεχίσει να εργάζεται για να τους πολεμιστές μας και την Αμερική», ανέφερε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Γουίλσον.

Ο Μάσι κατέθεσε τα άρθρα παραπομπής κατά του Χέγκσεθ ως «προνομιακά», πράγμα που σημαίνει ότι η Βουλή πρέπει να τα εξετάσει εντός δύο νομοθετικών ημερών.

Ο Μάσι, ανοιχτός επικριτής του πολέμου κατά του Ιράν και της βοήθειας προς το Ισραήλ, δεν θα είναι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές. Ηττήθηκε στις προκριματικές του Μαΐου από έναν υποψήφιο που υποστηριζόταν από τον Ρεπουμπλικάνο Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αφού είχε πρωτοστατήσει στην προσπάθεια για τη δημοσιοποίηση του φακέλου του Τζέφρι Έπστιν από το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν, που άρχισε με τις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου από δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, είναι αντιδημοφιλής στους ψηφοφόρους. Μέλη του Κογκρέσου, κυρίως Δημοκρατικοί, έχουν εγκρίνει πολλές φορές ψηφίσματα που καλούν τον Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση εκτός και αν εξασφαλίσει τη στήριξη του Κογκρέσου. Τα ψηφίσματα αυτά όμως δεν οδήγησαν σε παύση των εχθροπραξιών.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι αντιμετωπίζουν μια δύσκολη μάχη για να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής και της Γερουσίας στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα δημοσκόπησης του πρακτορείου Reuters και της εταιρείας Ipsos που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα έδειξαν ότι οι Δημοκρατικοί προηγούνται των Ρεπουμπλικάνων με 44% έναντι 37% στην πρόθεση ψήφου για το Κογκρέσο.

Η δημοτικότητα του Τραμπ έχει μειωθεί από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο, ο οποίος έχει διαταράξει τις αποστολές πετρελαίου και έχει ωθήσει τις τιμές των καυσίμων κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ, πλήττοντας την τσέπη των αμερικανών καταναλωτών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ