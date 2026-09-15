Γιαννούλης: “Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι μεγάλο με την Εθνική ομάδα”

Ο Δημήτρης Γιαννούλης μίλησε στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ, σχολιάζοντας τις φιλοδοξίες που έχει η Εθνική ομάδα, αλλά και την επιστροφή στον ΠΑΟΚ.

Ο διεθνής φουλ μπακ μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου φάνηκε πεπεισμένος πως η τωρινή «φουρνιά» της Γαλανόλευκης θα βρεθεί σε μεγάλη διοργάνωση και μάλιστα θα πρωταγωνιστήσει.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου:

Για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ και την Εθνική: «Μόνο περηφάνια για την Εθνική ομάδα, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος της. 100 σημαντικά χρόνια και μία τεράστια επιτυχία το 2004. Ευχόμαστε και εμείς που αγωνιζόμαστε τώρα να επιτύχουμε κάτι παρόμοιο ή κοντά σε αυτό».

Για το Κύπελλο του 2004: «Προκαλεί δέος, ήμουν μικρός 9 ετών αλλά θυμάμαι τα πάντα. Όπως είπα όνειρό μας να πετύχουμε κάτι παρόμοιο. Είναι δύσκολο όμως, μόνο περηφάνια για αυτό».

Για την τωρινή Εθνική αν μπορεί να κάνει κάτι ξεχωριστό: «Ίσως να υπάρχει αυτή η ταμπέλα, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε. Νομίζω είμαστε έτοιμοι, αλλά πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο».

Για το ότι η Εθνική θα παίξει στην Τούμπα χωρίς αυτόν: «Θα ήταν κάτι πολύ ωραίο, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα συμμετάσχω σε αυτό. Έχει πολλά χρόνια που η Εθνική έπαιξε στην Τούμπα, πριν πολλά χρόνια στη Γεωργία. Θα ήθελα να συμμετάσχω αλλά θα το δούμε».

Για το αν έχει αδικήσει η φουρνιά αυτή τον εαυτό της: «Σίγουρα αν δει κανείς που και πως αγωνίζονται τα παιδιά της Εθνικής ομάδας νομίζω πως έχουμε αδικήσει τους εαυτούς μας. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτή η… δικαιολογία και να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε στο γήπεδο με την Εθνική ομάδα. Με τις ομάδες μας τα πάμε αρκετά καλά, ώρα να το δείξουμε με την Εθνική».

Για τον τραυματισμό του: «Ευτυχώς γλύτωσα τα χειρότερα. Είναι ένα βαρύ διάστρεμμα. Το πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα και πιστεύω ότι σε λίγες εβδομάδες θα είμαι εντάξει».

Για τις υποχρεώσεις στο Nations League τι κλίμα υπάρχει: «Έχουμε καλή ψυχολογία, παρότι δεν πήγαμε καλά στο πρόσφατο παρελθόν. Είναι κάτι που συζητάμε και μεταξύ μας, ότι έχουμε πολύ ταλέντο. Πιστεύω θα πάμε κάποια στιγμή σε μεγάλη διοργάνωση και όταν πάμε θα τα πάμε αρκετά καλά».

Για το πόσο διαφορετικός επέστρεψε στην Ελλάδα: «Είμαι αρκετά διαφορετικός, πιο ώριμος ποδοσφαιρικά, παρότι δεν πρόλαβα να παίξω αρκετά, καθώς τραυματίστηκα. Ελπίζω να το δείτε σύντομα αυτό».