Καλαφάτης: Μετατρέπουμε την επιστημονική γνώση σε απτό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την εθνική οικονομία, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα

«Η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας δεν είναι απλώς η παραγωγή εξαιρετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων αλλά η έγκαιρη, αποτελεσματική και συστηματική μεταφορά τεχνολογίας στην παραγωγική αλυσίδα», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, χαιρετίζοντας διαδικτυακά την έναρξη της πρώτης Συνδιάσκεψης του Συμβουλίου Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ, που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι: «Η σημερινή πρωτοβουλία του ΕΚΕΤΑ συμπυκνώνει απόλυτα τον κεντρικό στόχο του Υπουργείου Ανάπτυξης: τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε απτό αναπτυξιακό αποτέλεσμα για την εθνική οικονομία, την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα».

«Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης», σημείωσε, «αποτελεί έναν από τους πλέον εξωστρεφείς και ανταγωνιστικούς ερευνητικούς οργανισμούς της Ευρώπης. Το εύρος και η αιχμή της έρευνας που παράγεται στα Ινστιτούτα του -από την πληροφορική, τη βιώσιμη κινητικότητα και τις μεταφορές, έως τις βιοεπιστήμες και την ενέργεια- συνιστούν ένα ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο».

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, «η παρουσία στο ίδιο τραπέζι της ερευνητικής κοινότητας του ΕΚΕΤΑ μαζί με τους ηγετικούς φορείς του επιχειρείν -τον ΣΕΒ, τον ΣΒΕ, τον ΣΕΒΕ, τον ΣΕΤΕ, την ΕΑΣΕ- αλλά και κομβικούς αναπτυξιακούς και επενδυτικούς εταίρους όπως το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο και η Enterprise Greece, δημιουργεί μια σπάνια και εξαιρετικά πολύτιμη συνέργεια».

«Με αυτόν τον τρόπο», επισήμανε ο Υφυπουργός, «οι ώριμες τεχνολογικές λύσεις που αναπτύσσονται στα εργαστήρια μπορούν να συναντήσουν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα, ψηφιακές πλατφόρμες όπως η “Synapsis” προσφέρουν τα κατάλληλα σύγχρονα εργαλεία για να γίνει αυτή η αλληλεπίδραση άμεση, διαφανής και λειτουργική».

«Ως Πολιτεία και ως Υπουργείο Ανάπτυξης», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, «δεσμευόμαστε να παραμείνουμε σταθεροί αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, στηρίζοντας έμπρακτα:

-Τη διαρκή ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των ερευνητικών υποδομών.

-Την ενδυνάμωση των Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας και τη διευκόλυνση της δημιουργίας τεχνοβλαστών (spin-offs).

-Τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου θεσμικού πλαισίου που προσελκύει επενδύσεις έντασης γνώσης και προστατεύει τη διανοητική ιδιοκτησία».

Τέλος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης συνεχάρη τη Διοίκηση του ΕΚΕΤΑ για την πρωτοβουλία καθώς και όλα τα μέλη που στελεχώνουν το Συμβούλιο.