Ο Παντελής Τσακίρης εκπροσώπησε την ΚΕΔΕ στο Βελιγράδι – Τιμητική διάκριση στην ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση

Στο Βελιγράδι βρέθηκε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, εκπροσωπώντας την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), στην επίσημη τελετή για την Ημέρα της Σερβικής Ενότητας, Ελευθερίας και Εθνικής Σημαίας.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Σερβίας, όπου ο κ. Τσακίρης παρέλαβε από τον Πρόεδρο της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, τιμητική διάκριση που απονεμήθηκε στην ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η βράβευση ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι ελληνικές τοπικές κοινωνίες και οι δήμοι κατά τη δύσκολη δεκαετία του 1990, όταν ελληνικές οικογένειες άνοιξαν τα σπίτια τους και φιλοξένησαν παιδιά από τη Σερβία που είχαν βιώσει τις συνέπειες του πολέμου.

Κατά τη σύντομη παρέμβασή του, ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου αναφέρθηκε στους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς μεταξύ του ελληνικού και του σερβικού λαού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αλληλεγγύης που εκφράστηκε εκείνη την περίοδο μέσα από τις τοπικές κοινωνίες.

Όπως τόνισε, τέτοιες διακρίσεις «δεν ανήκουν σε πρόσωπα», αλλά στους ανθρώπους, στις κοινότητες και στους θεσμούς που διατήρησαν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και αλληλεγγύης σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Ο Παντελής Τσακίρης χαρακτήρισε τη βράβευση ως μια ιδιαίτερη στιγμή τόσο για την ΚΕΔΕ όσο και συνολικά για την ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση.